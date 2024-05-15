Идеальный завтрак для похудения: вот, что должно быть на вашей тарелке утром

Завтрак - одна из самых важных трапез для человека, ведь именно утренний прием пищи дает заряд бодрости, энергии, сытости на весь день. Пропускать завтрак эксперты не рекомендуют, особенно, если вы хотите похудеть.

Что нужно обязательно есть на завтрак, чтобы избавиться от лишних килограммов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Завтрак очень важен

Бутерброд и кофе, яичница или омлет с беконом, смузи, овсяная каша или сухие завтраки с молоком или йогуртом - каждый человек выбирает собственный вариант. А есть и те, кто просто отказывается от завтрака.

Диетолог Томас Майкл Платцер отмечает, что идеального диетического завтрака не существует. Но он подчеркивает, что утренний прием пищи - самый важный.

Что должно быть на тарелке

Продукты с большим количеством клетчатки

Продукты, богатые клетчаткой, быстро стимулируют чувство сытости, сдерживают тягу к еде и в то же время стимулируют пищеварение. Основные источники клетчатки включают овсянку, цельнозерновой хлеб, ягоды, бобовые, морковь и чечевицу.

Вы можете смело употреблять эти продукты по утрам, так как они имеют низкую энергетическую плотность. Это означает: мало калорий и много объема.

Источники белка

Платцер рекомендует богатый белком завтрак, если вы хотите похудеть. Источники белка, такие как яйца, орехи, творог или йогурт, способствуют наращению мышечной массы и стимулируют жировой обмен.

Если вы предпочитаете сытный прием пищи по утрам, можете выбирать яичницу с грибами или постную ветчину. Сладкоежкам можно есть творожное блюдо с ягодами, орехами, жареными овсяными хлопьями и небольшим количеством меда.

Здоровые источники жира

Тем, кто хочет похудеть, следует включать в свой завтрак и жиры. Но все дело в правильном выборе: насыщенные жирные кислоты, которые содержатся в сливках, сливочном масле и маргарине - считаются вредными для здоровья, и их следует употреблять умеренно.

Лучше употреблять продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, такие как орехи, семена, авокадо. Они также помогают усваивать жирорастворимые витамины А, D, E и К.

По словам диетолога, завтрак, состоящий из полезных жиров, быстро насыщает, поэтому в течение дня мы съедаем меньше калорий.

А можно ли пропускать завтрак?

Платцер отмечает, что завтрак важен, чтобы начать день в форме. Отсутствие утреннего приема пищи не критично, но есть один сильный недостаток - вечером вы будете испытывать приступы голода.