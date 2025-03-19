І це не магній. Добавка, яка допоможе гарно спати та тренуватися на "всі 100"

Яку добавку можна приймати для кращого сну?

Магній є хорошою добавкою, але є й інші варіанти, які можуть краще підійти до вашого розпорядку дня.

Мелатонін став популярною альтернативою магнію для тих, хто хоче покращити якість сну та оптимізувати спортивні результати. Цей гормон, який природним чином виробляється організмом, регулює цикл сну та позитивно впливає на фізичне відновлення, що робить його привабливою добавкою для багатьох людей.

Мелатонін в першу чергу відомий своєю роллю в регуляції сну. Приймаючи його як добавку, він може допомогти відновити циркадні ритми, таким чином сприяючи глибшому та спокійнішому сну.

Хороший відпочинок має вирішальне значення для спортивних результатів, оскільки він сприяє кращому відновленню м’язів і більшій концентрації під час тренувань.

Крім того, дослідження показали, що мелатонін може скоротити час, необхідний для засинання, і покращити загальну якість сну.

Плюси мелатоніну

Окрім властивостей покращення сну, мелатонін також пропонує додаткові переваги для спортсменів. За результатами досліджень стало відомо, що він має антиоксидантну дію, допомагаючи боротися з окислювальним стресом, що виникає під час інтенсивних вправ.

Це може сприяти швидшому відновленню та зниженню м’язової втоми. Таким чином, введення мелатоніну у ваш розпорядок дня може не тільки сприяти кращому нічному відпочинку, але й покращити фізичну працездатність протягом дня.

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