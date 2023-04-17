ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

І це не Київ. Названо місто з найдорожчою орендою житла в Україні

Новость на русском →
Понеділок 17 квітня 2023 09:57
І це не Київ. Названо місто з найдорожчою орендою житла в Україні Фото: Названо місто з найдорожчою орендою квартир (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Оренда квартир в Україні дуже актуальна, зокрема в містах, які відносно безпечні.

Експерт ринку нерухомості Ірина Ткаченко повідомила, в якому українському місті є найдорожча оренда житла, пише ТСН.

У якому місті найдорожча оренда

Як виявилося, на першому місці по дорожнечі - Ужгород.

"Ужгород зберігає тенденцію утримання тієї ціни, яка була рік тому, коли розпочалася масова міграція внутрішньопереміщених осіб, і квартири піднялися в ціні в 2-3 рази. Все залежить від наповнення, попит зберігається, тому і вартість зберігається там досить високою", - повідомила Ткаченко.

Вартість однокімнатної квартири до повномасштабної війни в Ужгороді коштувала 5-6 тисяч гривень, зараз – 10-12 тисяч гривень.

Така тенденція пов'язана з тим, що Ужгород найменше постраждав від обстрілів з боку Росії. Також місто розташоване неподалік кордону.

На другому місці за дорожнечею оренди – Львів, а потім уже Київ.

"Щодо того, чому, наприклад, на першому місці не Львів, як зазвичай вважають, – Ужгород ближче до кордону, і люди, які перетинають частіше за звичайне, їм зручніше жити ближче до кордону. Львів теж дороге місто... Минув рік, трохи всі вже прийняли ситуацію, вже включається певна раціональність, і включається той момент, коли ти вже вважаєш не лише вартість оренди житла, а вартість продовольчого кошика», – наголосила Ірина Ткаченко.

Зазначимо, що у Києві "однушку" можна зняти від 7 тисяч гривень. Вона буде розташована у спальному районі.

Як ми раніше писали, у Києві здають в оренду однокімнатну квартиру за мільйон.

Читайте також, чи варто купувати житло у новобудовах під час війни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло Оренда нерухомості