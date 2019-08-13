Хуже обезьян: под Днепром подростки набросились на соседку с камнями

Дети постоянно собираются во дворе, орут и матерятся
В Новомосковске Днепропетровской области подростки накинулись на женщину с камнями за то, что она сделала им замечание о поведении. Фото детей разместили в сообществе "Подслушано Новомосковск" в социальной сети Facebook.
Очевидец происшествия сообщил, что инцидент произошел во дворе дома по улице Шевченко, 8а. Группа подростков, которые собираются в этом дворе почти каждый день и громко включают музыку, орут и используют нецензурные слова, внезапно накинулись на женщину, которая сделала им замечание.
"Женщина, которую, видимо достала уже эта компания, вышла и попросила их уйти. На что услышала кучу матов и оскорблений. Начали разговаривать уже на повышенных тонах. Эти дети решили, что этого мало и начали кидать камнями прямо в женщину, несколько раз попали, обливали водой", - сказано в сообщении.
Также очевидец отметил, что за пострадавшую заступились взрослые и на место происшествия вызвали полицию. Однако подростки разбежались до того, как патрульные приехали.
"Такое происходит довольно часто. Поэтому, если кто-то узнает своего ребенка на фото, просьба провести воспитательные беседы или соберем неравнодушных жителей дома и будем действовать по-другому, раз родители не научили своих детей нормально себя вести. Такое чувство, что выбежали из леса, хуже обезьян", - предупредил свидетель инцидента.
В Новомосковске подростки набросились на соседку (facebook.com/pdslh.nmsk)
В сети неоднозначно отнеслись к данной ситуации и некоторые даже обвинили соседку в том, что это она травит детей.
Скриншот комментариев (facebook.com/pdslh.nmsk)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что темнокожие студенты избили киевлян и пытались задавить.
А также рассказывали о том, что пьяные подростки избили бездомного в Запорожье.