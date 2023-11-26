Худнемо без дієт та спорту: спробуйте їсти по-новому і ви будете приємно вражені

Багато хто хоче схуднути, але не знає, з чого почати. Звісно, не усі прагнуть почати нове життя зі спорту та дієт. Але існує простий лайфхак, завдяки якому ви почнете худнути навіть без тренувань та обмежень у їжі.

Як скинути вагу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сертифікованої тренерки з йоги Маніши Ядав.

Почніть їсти по-новому

За словами блогерки, під час їжі потрібно приблизно 20 хвилин для того, щоб мозок передав сигнал шлунку й "сповістив" його про те, що організм отримав достатню порцію смачної страви. І якщо ви почнете їсти повільне, ви будете відчувати ситість раніше, ніж почнете переїдати.

Ядав радить використовувати правило "32". Почніть жувати повільніше і не ковтайте їжу шматками. Ретельно жуйте й не поспішайте.

"Часто ми їмо більше заради смаку, а не голоду. А коли ви дасте смаковим рецепторам більше часу з їжею (пожовуючи її 32 рази), це автоматично змусить вас почуватися ситими швидше", - пояснила блогерка.

Пережовуйте їжу по 32 рази (фото: freepik.com)

Чому пережовування їжі дуже корисне

Гарне пережовування їжі має багато переваг, зокрема, такі:

покращення психологічного стану: процес пережовування може сприяти виробленню ендорфінів, гормонів щастя, які поліпшують настрій та знижують рівень стресу

підвищення психологічної насолоди від їжі: гарне пережовування дозволяє краще відчувати смак та аромат їжі, забезпечуючи більш повноцінний кулінарний досвід.

покращення шлунково-кишкового травлення: маскування їжі слиною під час пережовування допомагає у початковій фазі розщеплення їжі

полегшення процесу травлення в шлунку та зменшення ризику переїдання: пережовування допомагає виявити відчуття насолоди від їжі та насититися.

Найважливіше, що гарне пережовування є частиною здорового харчування та сприяє загальному покращенню вашого стана. Це дозволяє краще використовувати поживні речовини з їжі та підтримувати загальний фізичний й психологічний стани.