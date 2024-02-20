Знає, "чий Крим" та захищає Палестину. Хто такий Рафал Меклер, який стоїть за блокуванням польського кордону

Кордон між Україною та Польщею перетворився на ще одну гарячу точку на мапі. Тут поки що не стріляють, але ситуація стає все більш напруженою. 20 лютого польські фермери почали жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні , висипали українське зерно, а українські перевізники відповіли їм дзеркальною акцією та перестали пропускати вантажівки в інший бік.

У підготовці матеріалу використані джерела: сторінка Рафала Меклера в Facebook, Zaxid.net, сторінка у Facebook "Комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту"

Хто насправді стоїть за цим блокуванням та що відомо про ідеолога та організатора бардака на польсько-українському кордоні Рафала Меклера, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хто стоїть за блокуванням кордону

Вже декілька місяців тривають блокади на польському кордоні й це суттєво б'є по економіці України, бо цей шлях лишився зараз єдиним для постачання гуманітарної допомоги, озброєння, амуніції, життєво необхідних товарів та навіть просто продуктів. А ще - для експорту українських товарів в інші країни.

Офіційним організатором блокади є "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту", який був створений 2023 року. "Комітет" від перших блокувань кордону наголошував, що акція має економічний характер і політика тут ні до чого.

Але дії цього "Комітету" не підтримала польська влада та інші організації перевізників. І лобісткою протесту є антиукраїнська та антиєвропейська партія "Конфедерація".

Представники цієї партії вже два роки медійно борються проти українських біженців та виставляють рахунки за допомогу Україні.

Які вимоги у протесту

У червні 2022 року ЄС скасував на період війни необхідність отримувати дозволи для двосторонніх й транзитних перевезень. Тобто, українські перевізники працюють на таких самих умовах, що й польські колеги.

Восени 2023 року протестувальники запевняли, що частина їхніх компаній може збанкрутувати, оскільки є надмірна конкуренція. І вимагали повернути процедуру отримання дозволів на в'їзд в ЄС для українців і скасувати транспортний безвіз.

За даними польського Міністерства інфраструктури, мітингарі вимагали заборонити в Польщі реєстрацію компаній з капіталом з-поза меж ЄС, отримати дозвіл до системи "Шлях" і реєструвати там українських водіїв, створити окрему живу чергу для порожніх вантажівок.

Але заяви й вимоги періодично змінювалися і про них повідомляли різні джерела. Українське міністерство інфраструктури так й не отримало списку конкретних вимог і переважну більшість з них дізнавалося з польських ЗМІ.

А що ж "Комітет"?

Він був створений у вересні 2023 року і до нього входять кілька власників польських компаній. Сторінка у Facebook була створена в кінці жовтня 2023 року, за тиждень до страйку і популярність була не надто висока - 700 читачів, до 500 вподобань.

А ще на сторінці з'явився допис, в якому перевізники прикріпили відео, на яке наклали пісню польського гурту Put-In на мотив радянської пісні "Катюша" 1938 року.

Це наша чистокровна команда братів і сестер

Гідність, к*рва, – це її основа, яку не затопче жоден х*й

Ми, слов'яни, як спартанці, всі боремося за одного

В кінці жовтня "Комітет" оголосив страйк на три місяці, доки всі умови не будуть виконані. Але які саме умови - невідомо.

Згодом на кордоні мітингувальники почали чомусь перевіряти гуманітарні вантажі та документи на них, хоча прав на це не мали. А ще звинувачували українців у зловживанні умовами для перевезення.

Наступна критика "Комітету" на адресу найбільшої польської асоціації в галузі автомобільного транспорту - за відсутність підтримки. "Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників у Польщі" звинуватили в колаборації з українцями. Були також закиди на адресу поліції, яка супроводжувала вантажівки та допомагала обійти заблокований кордон.

"Поляк вдома - ворог влади, а українець - друг. Щойно надіслали листа в Агентство внутрішньої безпеки. Повідомте, будь ласка, номери поліцейських машин, які незаконно супроводжують українські автомобілі. Мабуть, вони керують якоюсь контрабандою, бо не можуть стояти в черзі", - написали вони в соцмережах.

Далі до протесту приєдналася організація фермерів "Підкарпатське ошукане село". Сторінку у Facebook створили в червні 2023 року і там 126 читачів, два десятки дописів та десь 60 вподобань.

Мітингарі заявили, що Україна зруйнувала польське сільське господарство і перевізники з фермерами не дозволять нищити галузь надалі - з закликом доєднатися до наступних блокувань. Згодом на заблокованих кордонах з'явилися представники "Конфедерації".

Далі "Комітет" намагався залучити до блокади українських вантажівок Словаччину. Договір зі "Словацькою унією перевізників" підписав лідер блокади та представник "Конфедерації" - 41-річний Рафал Меклер.

Хто такий Рафал Меклер

Це підприємець з Любліна, який з 2013 року займається міжнародними перевезеннями, зокрема, до Росії та Білорусі. Він нарікав, що через війну в Україні він повністю втратив російський та казахський ринок, частково білоруський. Він є головою люблінського осередку ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація", яка отримала 7% голосів на парламентських виборах і не має впливу в новому польському уряді.

фото: Рафал Меклер

Раніше Меклер невдало балотувався на місцевих виборах у 2018 році від Національного руху, який також відзначався антиукраїнською риторикою. Не виключено, що він спробує свої сили й 2024 року.

Рафал Меклер входить до політичного угрупування "Національний рух", який належить "Конфедерації". Організація активно критикує Євросоюз, а у резолюції 2021 року йшлося, що брюссельські політики хочуть нав'язати повну уніфікацію та недієздатність, а польський уряд та "Право і справедливість" "капітулюють перед тиском єврократів".

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рафал Меклер виголошував уже традиційні для польських партій націоналістичного спрямування політичні заяви. Зокрема, заявляв, що політика України є "бандерівською", а Львів та Тернопіль "мають культ вбивць і з цим треба розбиратися". На його думку, потік українських біженців "змінює склад Польщі". Проте політик все ж визнав, що російська агресія не є справедливою.

Виявилося, шо Меклер не вперше лобіює блокаду кордону. У травні 2023 року він вимагав повернути систему дозволів для українських перевізників та допомагав блокувати пункт пропуску Дорогуськ.

Аналіз його сторінки у соцмережах показує, що більша частина його заяв присвячена Україні. Він дорікає "невдячним" українцям, обурюється, що вони відкрили заклад "Калина" з червоно-чорними кольорами на логотипі. Порахував, скільки Україна винна Польщі - борг у 100 мільярдів злотих.

Скриншот

Меклер спекулює на темі Волинської трагедії та називає її "різнею", категорично проти ЛГБТ, підтримує заборону абортів, а останнім часом поширює дописи про християн в Палестині, яким потрібна допомога.

Меклер звинувачував українську армію в тому, що вона отримує пальне на пільгових умовах, а потім продає його перевізникам, які їдуть в Польщу і витісняють місцеві компанії. У доказ, що військова допомога не блокується - оприлюднив фото колони військової техніки, яка перетинає кордон.

Він обурюється, що єдиним аргументом розблокувати кордон є війна і наголошую, що "в Польщі війни немає". Говорить, що польська економіка гірша ніж українська в умовах війни та вважає винними саме перевізників.

У своїх соцмережах політики та активіст скаржиться, що йому постійно надсилають погрози та навіть портрети Степана Бандери. І звинувачує, що українці б'ють автівки полякам.

Після смерті 54-річного українця на пункті пропуску Рафал Меклер поширює новину, що чоловік був п'яним, відкидає провину протестувальників, а згодом порівнює цю смерть зі смертю двох поляків з Пшеводува внаслідок падіння ракети.

Рафала Меклера занесли до "Миротворця" (скриншот)

"Конфедерація" - маргінальна політична сила, яка до 2022 року послідовно виступала за співпрацю з Росією, визнавала Крим російським, а маріонеткові утворення "ДНР-ЛНР" – "незалежними державами". Зазначимо, що на виборах депутатів Європарламенту у 2019 році від партії балотувалася Лілія Мошечкова з Донецька, яку поляки звинувачували у допомозі бойовикам Донбасу. Жінка фотографувалася з лідером путінських "Нічних вовків", їздила в окупований Крим та активно давала коментарі російським пропагандистам.

Від "Конфедерації" балотувався й Володимир Осадчий. За інформацією ЗМІ, він народився на Заході України. Політик також активно спілкувався з російськими ЗМІ та спекулював на темі Волинської трагедії. Разом з Мошечковою він називав Україну неофашистською державою.

Перед самим початком повномасштабного вторгнення Росії "Конфедерація" заперечувала таку загрозу. Жоден політик партії не підтримав резолюцію Сейму із засудженням агресії РФ.

"Конфедерація" єдина в Польщі відкрито підтримала блокаду кордону. Представник партії Кшиштоф Босак, який зустрічався з мітингарями, говорив, що польські перевізники "борються з недобросовісною конкуренцією Сходу" й перебувають у "нерівних умовах з Україною".

Останнім часом "Конфедерація" розганяє ще одну тезу, спрямовану на критику України. Зокрема, вони наполягають, що вступ України, "яка пронизана корупцією", в ЄС є абсурдною ідеєю і закликають поляків не допомагати.