Хто такий MrBeast і чому в нього так багато грошей

Дитинство

MrBeast - один із найпопулярніших у світі американський YouTube-блогер, примітний організацією дороговартісних трюків (викликів) і філантропією.

Справжнє ім'я - Джеймс "Джиммі" Стівен Дональдсон.

Він народився 7 травня 1998 року у місті Вічіта в американському штаті Канзас. Виріс у Грінвіллі в Північній Кароліні разом зі своїм братом Сі Джеєм.

В дитинстві часто переїжджав і перебував під опікою програми культурного обміну au pair, оскільки його батьки довго працювали та служили в армії, а в 2007 році - розлучилися.

Початок кар'єри

Перші відео на YouTube 13-річний хлопець почав розміщувати на каналі під назвою MrBeast6000. Їхній зміст варіювався від летсплеїв (публікації та коментарів власного ігрового процесу в комп'ютерні ігри) до роликів, які "оцінювали багатство інших користувачів YouTube".

У 2015-2016 роках Дональдсон почав набирати популярність завдяки серії відеороликів "Найгірші заставки на YouTube".

Селфі з друзями (фото: facebook.com/MrBeast6000)

Після завершення у 2016 році Грінвільської християнської академії (невеличкої приватної євангельської християнської середньої школи) юнак зовсім недовго провчився в Університеті Східної Кароліни - він кинув його, не завершивши навчання, через що мати виселила його з "сімейного" будинку.

Пізніше Джиммі зізнався, що не є євангельським християнином і назвав себе агностиком. Відомо також, що він вважає себе аполітичним.

Популярність

Широку популярність Дональдсон почав здобувати завдяки відео, де він під іменем MrBeast виконував різні рутинні завдання впродовж тривалого часу. Наприклад, у січні 2017 року він впродовж 24 годин рахував до 100 000.

Блогер впродовж 24 годин перебував "у полоні" льоду (фото: facebook.com/MrBeast6000)

Пізніше він фактично започаткував жанр відео на YouTube, який зосереджується на дорогих трюках і викликах.

В цілому ролики MrBeast можна умовно поділити на три категорії:

трюкові відео, де Дональдсон або інші учасники виконують цікаві, складні чи небезпечні завдання

відеоролики марнотратства, де ютубер використовує велику кількість певного продукту незвичайним способом або витрачає на нього екстравагантну суму

відео про роздачу, де блогер роздає людям великі суми грошей або екстравагантні призи (зазвичай зі змагальним аспектом)

Дружнє змагання на Lamborghini (фото: facebook.com/MrBeast6000)

Періодично MrBeast залучає до своїх відео знаменитостей, але не анонсує їхню присутність у мініатюрі чи назві відео.

Статки й досягнення

Дональдсон - не лише блогер, але й підприємець. У 2020 році він заснував віртуальний ресторан швидкого харчування MrBeast Burger, після чого "реальний" заклад відкрили у Нью-Джерсі.

У січні 2022 року чоловік оголосив про створення бренду Feastables, під яким випускаються шоколадні батончики MrBeast Bars.

Водночас дехто критикує його, як жорсткого керівника - подібно до Ілона Маска, чия фотографія висить у нього в офісі.

Попри різні напрямки діяльності, значна частина його доходів отримується від реклами завдяки сервісу AdSense на YouTube.

Скріншот

Блогер є власником студії площею понад 5500 квадратних метрів, де знімає свій контент для YouTube. На дизайн кожної локації для своїх відео він може витрачати тисячі, а то й десятки тисяч доларів.

У січні 2022 року журнал Forbes назвав Дональдсона найбільш високооплачуваним автором на YouTube (впродовж 2021 року він заробив приблизно 54 млн доларів).

28 липня 2022 року кількість підписників основного каналу MrBeast перевищила 100 мільйонів. Це зробило Джиммі другим окремим користувачем YouTube, який має понад 100 млн підписників.

17 листопада 2022 року MrBeast було записано до Книги рекордів Гіннесса як "Окремого чоловіка з найбільшою кількістю підписників на YouTube".

Скріншот

В описі до рекорду зазначається, зокрема, що ютубер має чотири інші канали, кожен з яких має понад 10 млн підписників. Уточнюється, що він приєднався до платформи у 2012 році й відтоді його відео набрали понад 18,5 млрд переглядів.

Станом на листопад 2023 року YouTube-канал MrBeast має 210 млн підписників, в Instagram його "читають" понад 45 млн осіб, а у Twitter - 24,6 млн.

Благодійність

До 2018 року Дональдсон роздав мільйон доларів, отриманий завдяки своїм відео. Це принесло йому звання "найбільшого філантропа YouTube".

У 2019 році блогер запустив кампанію Team Trees, щоб висадити у США 20 млн дерев.

У 2020 році - заснував благодійну організацію, яка відтоді пожертвувала вже кілька мільйонів страв нужденним людям у Північній Кароліні.

У 2021 році разом із ютубером Марком Робером організував спільний конкурс під назвою #TeamSeas з метою зібрати кошти на заходи від Ocean Conservancy та The Ocean Cleanup, спрямовані на очищення океанів від сміття.

Скріншот

У січні 2023 року MrBeast оплатив операції з видалення катаракти для тисячі людей, які не могли дозволити собі цю процедуру.

Підтримка України

19 червня 2022 року на окремому каналі Beast Philanthropy Дональдсон опублікував ролик щодо кампанії з підтримки українських біженців (він зібрав понад 11,3 млн переглядів).

Блогер організував збір коштів та речей - люди жертвували продукти, засоби гігієни, гроші на придбання необхідних товарів. Кілька місцевих компаній надали навіть власну продукцію.

За словами MrBeast, для доставки всього зібраного в Європу знадобилось 11 вантажівок. Спершу вантаж доставити літаком до Румунії, а згодом - розіслали до різних гуманітарних центрів.

Скріншот