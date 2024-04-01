Хто такий Лачен і хто зробив його відомим: цікаві факти, про які ви не знали

Хто такий Лачен

Ігорю Лаченкову 25 років, він народився у Дніпрі. Відомо, що його мати працювала суддею у місті Дніпро, тоді як він сам навчався на економічному факультеті Харківського університету. Батьки хлопця розлучилися давно.

Він навчався у школі № 23. Після школи вступив до Ярослава Мудрого, отримав бакалавра, за спеціальністю - юстиція та право.

Ігор Лаченков (фото: instagram.com/lachen_tyt)

Як Лачен став блогером

З 2019 року Ігор займався розвитком Telegram-каналів. Основний канал "Лачен пише" Ігор заснував в січні 2022 року. До цього він навчався в університеті, вів найбільший гумористичний Telegram-канал "Бро скинув мем" та вів соцмережі (Twitter та Instagram) медіаресурсу про місто Дніпро pro.dnipro.

Щодо розвитку свого каналу, Ігор Лаченков витратив приблизно 1,500 доларів.

"Перша аудиторія прийшла з мого Instagram, де у мене було 70,000-80,000 підписників, через мій Twitter. У гумористичному каналі "Бро скинув мем" було 150,000 людей, тому в "Лачен пише" у перші дні з'явилось десь 10,000 підписників", - розказував Ігор в одному з інтерв'ю.

Після цього він вирішив закупити рекламу на інших ресурсах, і станом на 20 лютого 2022 року на його канал підписалося 50,000 людей.

"Люди вже почали активно слідкувати за подіями, почалась напруга щодо можливої повномасштабної війни," - додав він.

Ігор Лаченков та Борис Джонсон (фото: instagram.com/lachen_tyt)

Хто зробив відомим Ігоря Лаченкова

У червні 2022 року Сергій Притула разом з Ігорем Лаченковим ініціювали проєкт "Народний Байрактар", в рамках якого українці за три доби зібрали 600 мільйонів гривень.

Компанія Baykar вирішила передати три безпілотники, які планували купити за зібрані кошти, безкоштовно. Замість цього волонтери придбали штучний супутник для користування Збройними силами України.

Ігор Лаченков та Сергій Притула (instagram.com/lachen_tyt)

У 2022 році Лаченков потрапив до рейтингу 30 до 30: обличчя майбутнього від Forbes Україна.

На початку 2023 року Ігор повідомив, що отримав медаль За сприяння воєнній розвідці України ІІ-го ступеня. Нагороду йому особисто вручив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Лаченков та Буданов (instagram.com/lachen_tyt)