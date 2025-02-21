Хто такий "доктор" Слюсарчук і чому про нього всі говорять

Хто такий Андрій Слюсарчук?

Андрій Слюсарчук, якого також називають "доктор Пі" - відомий в Україні та за її межами шахрай, який завдяки численним телевізійним програмам здобув славу людини "з феноменальними здібностями". Звісно, ніяких здібностей у нього немає, хіба - він геніальний брехун.

З журналістських розслідувань відомо, що Андрія Слюсарчука у 1971 році мати покинула у пологовому будинку Житомира. Освіту він отримував у Бердичівській школі-інтернаті для дітей-сиріт. Згодом усі документи Слюсарчука з інтернату зникли, а в інших стояла дата народження у 1974 році.

Після школи "доктор Пі" два роки вчився в Козятині Вінницької області на штукатура-плиточника в училищі залізничного транспорту. Згодом його перевели у ПТУ в Шептицький Львівської області.

Вчителі розповідали, що Слюсарчук любив ходити з кейсом та стетоскопом (на манір лікаря) і проводив студентам сеанси гіпнозу за гроші. У 1990 році він отримав диплом з професією "помічник майстра".

У 1993 році намагався влаштуватися на посаду лікаря-нейрохірурга в лікарню Новояворівська Львівської області, але йому відмовили. Відомо, що він почав ще тоді займатися лікарською практикою, але в інших місцях.

У 1996 році вперше потрапив в поле зору правоохоронних органів - у Львівській області проти нього порушили кримінальну справу за підозрою у шахрайстві, але згодом її закрили. Подібна справа була відкрита та закрита у Львові.

З 2003 по 2006 жив у гуртожитку НУ "Львівська політехніка", де давав студентам психотропні препарати на основі своїх сфальсифікованих діагнозів. Вимагав чималі гроші у батьків на лікування, погрожував самовбивством дітей, поширював заборонені медичні препарати, у тому числі й власного виробництва - по 4 тисячі доларів за ампулу.

У 2006 році опинився на посаді доцента кафедри Львівського державного інституту сучасних новітніх технологій і управління ім. В. Чорновола. Того ж року його перевели на посаду професора кафедри загальних юридичних дисциплін.

Свою популярність здобув у період 2009-2011 років, коли разом з журналістом вів суспільно-політичну програму "Ігри розуму" на радіо "Ера".

Версія біографії від самого Слюсарчука

Слюсарчук розповідав у численних виступах та інтерв'ю, що його батьки були медиками та загинули в ДТП, коли йому було 17 років. І ніби у 12 років він вступив на Московський медінститут ім. Пирогова, а після закінчення одразу попав в аспірантуру та написав кандидатську за півтори роки.

У 1993 році приїхав у Львівську область заради коханої Анжели, яка померла згодом від сепсису. І що він працював в районній лікарні Новояворівську, але звільнився через конфлікти з колегами та був змушений заробляти сеансами гіпнозу.

"Я виріс сиротою в дитбудинку. У дитинстві мене всі називали психом і непередбачуваним. Я мріяв бути лікарем в галузі нейрохірургії та психіатрії. Але мені говорили, що з мене вийде тільки санітар або фельдшер. Я не здавався і почав вивчати самого себе", - розповів він на пресконференції у 2009 році.

У біографії, яку він розповідав, було також навчання на кафедрі нейрохірургії, звання професора, написання дисертацій, наукові роботи. Але відомостей про його дипломи, наукові публікації, наукові ступені відсутні в базах та будь-яких архівах.

Справжній розквіт кар'єри Слюсарчука почався у період панування Януковича та його команди. У 2010 Дмитро Табачник, який на той момент був головою Атестаційної комісії Міністерства освіти, завізував його атестат "професора кафедри нейрохірургії" і згодом він підтвердив, що Слюсарчук навчався у РФ з 1985 по 1991 рік - такі дані надала російська ВАК.

У 2011 році Слюсарчук отримав від Януковича державну премію України в галузі освіти за наукові досягнення. Його здатність запам'ятовувати була зафіксована навіть у "Книзі рекордів України" - і після арешту всі записи були видалені. Андрій Слюсарчук "доктор Пі" (фото: соцмережі)

Арешт та суди

14 листопада 2011 року Слюсарчук був заарештований за підозрою у підробці документів та шахрайстві.

ЗМІ почали публікувати статті з сумнівами стосовно феноменальних здібностей Слюсарчука ще раніше. Його називали "талановитим штукарем" та втілення "Остапа Бендера". Згодом з'явилося журналістське розслідування про "псевдопрофесора", яке викрило його підробленні документи, дипломи та медичну практику. Статті з викриттям та передачі з викривальними сюжетами облетіли усі ЗМІ.

Розслідування та суди тягнулися майже три роки й в лютому 2014 року Слюсарчук був засуджений до 8 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у 5 епізодах незаконної лікувальної діяльності, у 2 епізодах вбивства з необережності, у використанні завідомо підроблених документів та 5 епізодах заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

Також його зобов'язали повернути кошти, якими він заволодів під час "лікування" та виплатити компенсації.

Його відправили для відбуття покарання в колонію Рівненської області. У вже у 2016 році його відпустили з-під варти.

Зараз в його акаунті вказано, що він знаходиться за кордоном, у Швейцарії. У своїх дописах він й надалі підписується, як нейрохірург і часто вказує місцезнаходження - Київ. Чим він займається зараз - невідомо, хоча на його сторінці можна побачити фото у лікарнях, і білому халаті лікаря. Варто зазначити, що майже усі дописи - українською мовою і дуже емоційні.

Скандал з дописом Слюсарчука

Скандал, якій розгорівся днями через допис Слюсарчука, почався зі слів:

"Ви хочете говорити про "мирні угоди", пане Трамп? Тоді послухайте мене, лікаря, який щодня кладе на стіл операційної розірвані тіла дітей та дорослих! Який видаляє скальпелем уламки з їхніх мізків, який витирає кров з очей матерів, що втратили все!"

Саме через ці слова українці почали масово поширювати цей допис. Хоча Слюсарчук не має ніякого стосунку до хірургічної практики, і не є лікарем.

"Шахрай задоволений. Йому навіть не треба змінювати імʼя. Достатньо написати лише щемливого поста, на хайпі згадати Трампа, і в нього вже купа нової аудиторії, нові фанати, які не вміють користуватися пошуковиками. Класична технологія. Так само люди, які думають дупою, розносять контент з псевдопатріотичних пабліків з картинками від ШІ та віршами про те, як зрадили неньку-Україну. Хтось вже пише: яка різниця, що він шахрай, він же пише такі важливі речі. Оце і є класична технологія дискредитації", - відреагував на допис журналіст Денис Казанський.

"Половина стрічки в мене засмічена цим лайном. У вас памʼять коротка? Так підіть хоч в Гугла запитайте кого репостите. Доктор Пі. Такий собі Арестович, паразитуючий на темі медицини. Нема питань - талановито. Як і завжди у будь-якого афериста. Бо саме зачепити вас за найболючіше найзрозумілішими словами - основний прийом, аби впіймати на гачок. І - опа. Ви вже розносите текст про "його морг" і мізки дітей з уламками з підписом "професор нейрохірургії". В "його" морзі - виключно довірливі ідіоти, яких він "лікував". А знаєте чому вони йому вірили? Бо він був неймовірно популярним. Розпіарений і рознесений в маси не гірше Кашпіровського та Чумака. Місцеве диво. А знаєте що ви робите кожним репостом? Публікуєте емоційний текст? Чорта з два. Наново піднімаєте його на хвилю популярності. Ну і легалізуєте його. І це ваша особиста відповідальність", - зазначила відома військова та волонтерка Леся Литвинова.