Хто така Анна Сєдокова, ким були її чоловіки і що пов'язує її з Україною

Біографія Анни Сєдокової

Анна народилася 16 грудня 1982 року у Києві. Її батьки родом з Росії, але переїхали в Україну до її народження. До 18-ти років Анна жила з мамою і братом в Києві.

Здобула популярність вона у 2000-му році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". У 2002-му потрапила у "ВІА Гру" після рішення продюсерів розширити склад до тріо.

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру.

Що Сєдокова говорила про війну в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україні в 2022 році співачка взяла перерву у творчій діяльності та переїхала до США. Однак дуже скоро вона повернулася до Росії й поновила свою концертну діяльність.

Корінна киянка не лише не засудила війну, але й намагалася виправдати своє мовчання.

"Моя позиція не сили та ненависті, а любові та прощення. Мати Тереза сказала: "Я ніколи не піду на мітинг ПРОТИ війни, але обов'язково піду на мітинг ЗА мир!" Можливо, я потраплю під роздачу, але для мене було важливо сказати, що ніхто в Україні не хоче війни. Що кожного ранку, ночі та дня ми просимо Боженьку припинити це божевілля", - писала вона в Instagram.

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Зрадниця пояснила свій спішний виїзд з Росії в 2022 році тим, що її довготривала кар'єра негативно вплинула на її здоров'я, тому вона вирішила поїхати і "злитись" зі своїм чоловіком.

До того ж в цей час у неї сплив термін дії посвідки на проживання в Росії, і існувала ймовірність її депортації.

Після повернення до Росії виконавиця дала кілька інтерв'ю, в одному з яких заявила, що не підтримує зв'язок зі своєю родиною в Україні - матір'ю та братом.

Особисте життя Сєдокової

Артистка була одружена тричі та має трьох дітей від різних чоловіків. Ними були:

Валентин Белькевич

Під час свого перебування в складі "ВІА Гра" Анна познайомилася з футболістом Валентином Белькевичем. Їхні стосунки швидко розвивалися, і вже незабаром пара зіграла весілля.

Анна Сєдокова та Валентин Белькевич (фото: російські ЗМІ)

Співачка завагітніла, і незабаром на світ з'явилася їхня донька Аліна. Після народження дочки Сєдокова вирішила зосередитися на сольній кар'єрі, але її чоловік наполягав, щоб вона залишилася вдома, займалася родиною та виховувала дитину. Ці та інші серйозні розбіжності стали причиною їхнього розлучення.

У 2014 році Валентин Белькевич помер у віці 41 року від тромбоемболії.

Максим Чернявський

Виконавиця познайомилася з бізнесменом Максимом Чернявським у фітнес-клубі, і всього через три дні вони вирушили в подорож, взявши з собою її доньку Аліну. Незабаром після цього пара почала жити разом, а згодом зіграла весілля. Після цього Анна завагітніла, і Максиму запропонували розпочати новий бізнес у США, що дало можливість сім'ї почати нове життя в Америці.

Анна Сєдокова та Максим Чернявський (фото: російські ЗМІ)

Після народження їхньої молодшої дочки Моніки співачка залишилася працювати в Москві, а в цей час бабуся Максима доглядала за дітьми в Лос-Анджелесі. Робота повністю поглинула артистку, і поступово стало зрозуміло, що їхні стосунки з чоловіком віддаляються. Врешті-решт пара вирішила розлучитися.

Артем Комаров

У 2017 році стало відомо, що Сєдокова чекає на третю дитину. Однак до весілля справа не дійшла.

Анна Сєдокова та Артем Комаров (фото: російські ЗМІ)

"Мої попередні болісні стосунки вплинули на мене, і я продовжую руйнувати нові, бо боюся, що знову все буде не так. Я тікаю від серйозних кроків, бо в минулому лякалася. Минулого літа я мала вийти заміж, за батька мого сина Гектора. Але в якийсь момент я злякалася і втекла. Сказала, що я сильна, що все впораюся сама. Але він, на щастя, виявив мудрість, не тиснув на мене, не кричав. Він дуже розумний і вміє правильно ставити пріоритети", - поділилася виконавиця.

Яніс Тімма

Яніс Тімма став третім чоловіком Анни Сєдокової. Їхні стосунки почалися в 2019 році, коли спортсмен переживав піковий момент у своїй кар'єрі - блискучі виступи у "Хімках" і амбіції потрапити в НБА.

Заради Анни Яніс залишив свою дружину з дитиною. Їхні стосунки розвивалися швидко: Тімма став частиною сім'ї Сєдокової, порозумівся з її дітьми і переїхав до неї.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)

У вересні 2020 року вони одружилися. Спочатку подружжя жили в гармонії, попри 9-річну різницю у віці, але незабаром у стосунках виникла криза. Однією з причин стала фінансова нестабільність: кар'єра Яніса в НБА не розвивалася, і гроші стали серйозною проблемою. Фанати баскетболіста вважають, що його кар'єра погіршилася через стосунки з Анною.

Анна оголосила про розлучення через свої соцмережі, попередивши підписників, що розбірки чи скандали не будуть публічно обговорюватися.

Що відомо про смерть баскетболіста

Латвієць був знайдений без ознак життя в московському хостелі 17 грудня. ЗМІ пишуть, що він важко переживав розлучення.

За попередніми даними, спортсмен Яніс скоїв самогубство. Йому було 32 роки. Тіло Тімми виявили між першим і другим поверхом у під'їзді хостелу, куди він заселився 14 грудня.

Поруч лежав телефон, на заставці - номер Анни та адресоване їй прохання зателефонувати зі словами "Спасибі тобі за все". На місце викликали швидку допомогу.