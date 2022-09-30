Хто придумав НАТО і які країни туди входять: цікаві факти

Так наша країна має намір якнайшвидше завершити свій шлях до Північноатлантичного альянсу, особливо в умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України.

Україна 30 вересня подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку - без узгодженого Плану дій щодо членства (ПДЧ), за аналогією зі Швецією та Фінляндією.

Що це за організація, яку як вогню боїться країна-агресор? Історія створення та цікаві факти про Альянс, і які держави туди входять - читайте у матеріалі нижче .

Коли з'явилося НАТО

Днем народження НАТО вважається 4 квітня 1949 року, коли у Вашингтоні було підписано угоду про створення міжнародної міжурядової організації, військово-політичного союзу ряду держав Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору.

Так з'явилася Організація Північноатлантичного договору, або North Atlantic Treaty Organization (англ.) - скорочено NATO.

НАТО здійснює унікальний зв'язок між двома континентами, забезпечуючи основу для політичного співробітництва та співробітництва у галузі безпеки.

Фото: імплементація Договору президентом США Гаррі Труменом 24 серпня 1949 року

Цілі створення

Альянс був сформований у 1948 році після Другої світової війни з метою

встановлення гарантій безпеки для країн з обох боків Атлантики.

Один з основних принципів полягає в тому, що напад на країну-члена НАТО є нападом на весь Альянс.

Основні завдання

Ось які основні завдання ставить перед собою Альянс:

забезпечення захисту своїх країн-членів політичними та військовими засобами;

участь у співпраці з країнами-не членами Альянсу з широкого

кола питань, пов'язаних із безпекою;

надання допомоги країнам-членам та країнам-партнерам у подоланні наслідків природних катастроф, а також сприяння співпраці в галузі науки та охорони навколишнього середовища.

Військові структури НАТО

Альянс не має постійних збройних сил. Окремі держави НАТО визначають, які саме формування та підрозділи національних збройних сил будуть передані у розпорядження Альянсу для виконання узгоджених завдань чи операцій.

Ці формування залишаються під національним контролем до прийняття

відповідного рішення, після чого вони переходять під командування НАТО.

Щоденна діяльність НАТО, цивільні та військові структури, а також програма інвестицій у безпеку фінансуються в рамках загального бюджету, до якого кожна країна-член вносить внески відповідно до узгодженого механізму розподілу витрат.

Війська НАТО (Фото: gettyimages.com)

Основні переваги членства в НАТО:

вступ до Альянсу є потужним стимулом для здійснення необхідних реформ для підвищення рівня життя громадян до стандартів країн розвиненої демократії;

отримання гарантій забезпечення безпеки, територіальної цілісності,

недоторканності кордонів та державного суверенітету;

покращення інвестиційної привабливості для міжнародних інвесторів;

зростання міжнародного авторитету; ширші можливості безпосередньої участі у виробленні рішень щодо глобальної безпеки;

участь у системі колективної безпеки, яку утворюють країни-члени НАТО, є вигіднішою для економіки країни, ніж забезпечення її оборони самостійно, оскільки це зменшує податки громадян країни на утримання власних збройних сил.

Які країни входять до НАТО

З моменту свого заснування кількість нових держав-членів Альянсу зросла з початкових 12 до 30 країн. Крім того, ще дві держави - Швеція та Фінляндія, у липні 2022 року вже підписали протокол про вступ до НАТО. Нині до списку країн-членів Альянсу входять:

Бельгія (1949 рік вступу)

Великобританія (1949)

Данія (1949)

Італія (1949)

США (1949)

Канада (1949)

Франція (1949)

Ісландія (1949)

Норвегія (1949)

Люксембург (1949)

Нідерланди (1949)

Португалія (1949)

Греція (1952)

Туреччина (1952)

Німеччина (1955)

Іспанія (1982)

Польща (1999)

Угорщина (1999)

Чехія (1999)

Болгарія (2004)

Естонія (2004)

Латвія (2004)

Литва (2004)

Румунія (2004)

Словаччина (2004)

Словенія (2004)

Хорватія (2009)

Албанія (2009)

Чорногорія (2017)

Північна Македонія (2020)

Як функціонує НАТО

Кожна країна НАТО представлена у штаб-квартирі в Брюсселі постійною делегацією, що формує Північноатлантичну раду. Щоденна робота здійснюється секретаріатом у штаб-квартирі.

Секретаріат обирає генерального секретаря Альянсу, який також головує у Північноатлантичній раді. Нині генсеком НАТО є Єнс Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії (був обраний з 2014 року).

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі (фото: defense.gov)

Цікаві факти

НАТО має свій власний фонетичний алфавіт, відомий як телефонний алфавіт ІКАО. У ньому буквам англійського алфавіту та цифрам надаються певні кодові слова (наприклад: браво, луна, готель, віскі, зулу).

Офіційними мовами НАТО є англійська та французька.

Україна, в умовах позаблоковості, залишається єдиною країною-партнером, яка бере участь у 4 із 5 операцій під керівництвом НАТО. До слова, статус партнера з розширеними можливостями НАТО Україна отримала 12 червня 2022 року.

В цей час, відбиваючи повномасштабну воєнну агресію РФ проти нашої держави, Україна завдяки допомозі з озброєнням від країн Заходу де-факто прискореними темпами повністю переходить на стандарти Альянсу у військовій сфері.

Гаубиці 155-мм НАТОвського калібру, передані США Україні в рамках пакета допомоги (фото: popularmechanics.com)