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Хто може виїхати з України із "білим квитком": роз'яснення юриста

Хто може виїхати з України з "білим квитком" (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого "білого квитка" – не все так просто.

Адвокат Ігор Ясько розповів виданню Новини.LIVE, як можуть виїхати за межі України непридатні до військової служби та зняті з військового обліку.

Три категорії "білого квитка"

За словами експерта, умовна назва "білий квиток" поєднує одразу три категорії:

  • Обмежено придатні до військової служби
  • Непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час
  • Непридатні до військової служби, зняті з військового обліку

"Чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі "обмежено придатні до військової служби" або "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час" можливості виїхати за кордон не мають", - наголошує адвокат.

Хто з "білим квитком" може виїхати за кордон

Перетнути державний кордон з метою виїзду до ЄС можуть лише чоловіки, які належать до останньої категорії - "непридатні до військової служби, зняті з військового обліку".

Однак такої позначки у військово-обліковому документі буде замало. Для виїзду за кордон потрібно буде отримати додаткові документи.

"На сайті ДПСУ зазначено, що така позначка у військово-обліковому документі не підтверджує ні інвалідність, ні непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров'я, а отже, потрібно отримати додаткові документи. Остаточне рішення прийматиметься в пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з'ясування всіх обставин та фактів", - пояснив Ясько.

Які документи можуть знадобитися

Висновок лікарської комісії, згідно з яким особу було визнано непридатною до військової служби

Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу

Довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю

Пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де зазначено групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.

До речі, раніше ми писали про те, що юрист пояснив, як поводитись при врученні повістки на вулиці та примусовій доставці до ТЦК.

А ще розповідали про те, які документи має носити із собою кожен українець під час воєнного стану.

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