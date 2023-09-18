"Хто на кого напав?" Макаревич розніс росіян та Путіна за війну в Україні (відео)

Відомий музикант Андрій Макаревич прокоментував напад Росії на Україну та сказав, що жителі РФ "законно отримали по голові".

Що сказав Макаревич про війну в Україні

Коментуючи заборону ввезення певних ліків у РФ (через санкції) музикант зазначив, що це правильно, оскільки саме Росія напала на Україну, а не інакше.

"Тільки отримали жителі, які вдавали, що все добре. У нас розумний цар, він вирішує. Ось він і дорішався, тепер люди сидять без ліків", - сказав він.

Музикант ще раз зазначив, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення, а "люди відповідальні за свого президента".

"У нього величезний рейтинг. Люди його обирали, ну а тепер, віддувайтесь, хлопці", - сказав Макаревич.

Макаревич закликав до закінчення війни

Фронтмен колективу "Машина времени" закликав якнайшвидше закінчувати війну, бо гинуть люди.

"З війною треба закінчувати, і давно. Через забаганки одного дядьки зламалося життя у пари мільйонів людей. А пару сотень тисяч було вбито через це забаганки. І це триває щодня... Хто на кого напав? Україна на нас "Або Росія на Україну. Ось хто напав, той не правий! І достатньо п**ти на цю тему", - підкреслив музикант.

Зазначимо, що Андрій Макаревич від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну засуджував війну та відкрито виступав проти неї. Нині він не змінив своєї думки.

Крім того, музикант давно живе неподалік Тель-Авіва зі своєю дружиною та маленьким сином.