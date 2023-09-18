"Хто на кого напав?" Макаревич розніс росіян та Путіна за війну в Україні (відео)
Відомий музикант Андрій Макаревич прокоментував напад Росії на Україну та сказав, що жителі РФ "законно отримали по голові".
Про це лідер групи "Машина времени" розповів в інтерв'ю YouTube-блогеру Георгію Влобушкіну.
Що сказав Макаревич про війну в Україні
Коментуючи заборону ввезення певних ліків у РФ (через санкції) музикант зазначив, що це правильно, оскільки саме Росія напала на Україну, а не інакше.
"Тільки отримали жителі, які вдавали, що все добре. У нас розумний цар, він вирішує. Ось він і дорішався, тепер люди сидять без ліків", - сказав він.
Музикант ще раз зазначив, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення, а "люди відповідальні за свого президента".
"У нього величезний рейтинг. Люди його обирали, ну а тепер, віддувайтесь, хлопці", - сказав Макаревич.
Макаревич закликав до закінчення війни
Фронтмен колективу "Машина времени" закликав якнайшвидше закінчувати війну, бо гинуть люди.
"З війною треба закінчувати, і давно. Через забаганки одного дядьки зламалося життя у пари мільйонів людей. А пару сотень тисяч було вбито через це забаганки. І це триває щодня... Хто на кого напав? Україна на нас "Або Росія на Україну. Ось хто напав, той не правий! І достатньо п**ти на цю тему", - підкреслив музикант.
Зазначимо, що Андрій Макаревич від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну засуджував війну та відкрито виступав проти неї. Нині він не змінив своєї думки.
Крім того, музикант давно живе неподалік Тель-Авіва зі своєю дружиною та маленьким сином.
Раніше Макаревич бурхливо відреагував на скандальні заяви Путіна про Україну.
Нагадаємо, що до цього Андрій Макаревич чітко висловився щодо ситуації, яка склалася між Росією та Україною.