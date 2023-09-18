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"Кто на кого напал?" Макаревич разнес россиян и Путина за войну в Украине (видео)

Понедельник 18 сентября 2023 08:41
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"Кто на кого напал?" Макаревич разнес россиян и Путина за войну в Украине (видео) Фото: Андрей Макаревич (instagram com andrey_makarevich_official)
Автор: Людмила Жукова

Известный музыкант Андрей Макаревич прокомментировал нападение России на Украину и сказал, что жители РФ "законно получили по башке".

Об этом лидер группы "Машина времени" рассказал в интервью YouTube-блогеру Георгию Влобушкину.

Что сказал Макаревич о войне в Украине

Комментируя запрет ввоза определенных лекарств в РФ (из-за санкций) музыкант отметил, что это правильно, так как именно Россия напала на Украину, а не иначе.

"Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он и дорешался, теперь люди сидят без лекарств", - сказал он.

Музыкант еще раз отметил, что именно президент РФ Владимир Путин принял решение, а "люди в ответе за своего президента".

"У него огромный рейтинг. Люди его выбирали, ну а теперь, отдувайтесь, ребята", - сказал Макаревич.

Макаревич призвал к окончанию войны

Фронтмен коллектива "Машина времени" призвал как можно скорее заканчивать войну, ибо гибнут люди.

"С войной надо заканчивать, и давно. Из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. А пару сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти. И это продолжается каждый день... Кто на кого напал? Украина на нас? Или Россия на Украину. Вот кто напал, тот не прав! И достаточно п**деть на эту тему", - подчеркнул музыкант.

Отметим, что Андрей Макаревич с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину осуждал войну и открыто выступал против нее. Сейчас он не изменил своего мнения.

Кроме того, музыкант давно живет недалеко от Тель-Авива со своей женой и маленьким сыном.

Ранее Макаревич бурно отреагировал на скандальные заявления Путина об Украине.

Напомним, что до этого Андрей Макаревич ясно высказался относительно ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной.

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Макаревич