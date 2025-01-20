Хто був наймолодшим і найстарішим президентом США

Інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року уже стала однією з найбільш обговорюваних подій у сучасній історії Америки. Трампу на момент вступу на посаду виповнилося 78 років. У цьому контексті цікаво пригадати, хто ж був наймолодшим і найстаршим президентом Сполучених Штатів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає цікаві факти про наймолодших і найстарших лідерів США.
Коли ми думаємо про президентів Сполучених Штатів, часто уявляємо зрілих лідерів з багатим досвідом. Однак в історії США було багато молодих президентів.
Теодор “Тедді" Рузвельт став наймолодшим президентом США у 42 роки. Він вступив на посаду в 1901 році після вбивства його попередника Вільяма Мак-Кінлі. Однак варто зазначити, що Рузвельт не був обраний народом на цю посаду, а зайняв її відповідно до Конституції як віцепрезидент. Тим не менш, його президентство стало знаковим, адже він започаткував багато реформ і став відомим як один із найхаризматичніших лідерів країни.
А от наймолодшим саме обраним президентом США був Джон Ф. Кеннеді. Він став 35-м президентом у 1961 році, коли йому було 43 роки. Кеннеді запам’ятався своїм гаслом “Не питайте, що ваша країна може зробити для вас, питайте, що ви можете зробити для своєї країни”. Його молодість і енергія принесли нову хвилю надії для американців.
Також до списку наймолодших глав Білого дому входять Білл Клінтон та Улісс Грант, яким на момент інавгурації було 46 років. Наймолодшою людиною, яка була обрана президентом США в новітній історії, був Барак Обама, який обійняв цю посаду у віці 47 років.
Загалом лише дев’ятьом президентам США (приблизно, кожному п’ятому) було до 50 років. Цікаво, що згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2023-му, близько половини американців сказали, що найкращий вік для їхнього президента - якраз таки 50 років. Що зовсім не “клеїться" з вибором тих же американців протягом останніх трьох виборів.
Найстарішим президентом на момент інавгурації є Джо Байден, який 20 січня 2021 року склав присягу на посаді 46-го президента США у віці 78 років і 61 дня. Це наразі абсолютний рекорд серед американських гарантів.
Однак цікавим фактом є те, що Байден побив попередній рекорд, встановлений Дональдом Трампом, який на момент своєї першої інавгурації 20 січня 2017 року був найстаршим президентом - йому на той час виповнилося 70 років і 220 днів.
Таким чином, у американській історії лише ці два лідери ставали президентами після 70 років. До них найстаршим був відомий своєю харизмою та політичними реформами Рональд Рейган (вступив на пост президента у віці 69 років і 349 днів).
Також до списку найстарших входить 9-й президент США Вільям Генрі Гаррісон. Він очолив Білий дім у 68 років і 23 дні, однак його термін тривав лише 32 дні - він передчасно помер.
Ще до цього списку відносяться Джеймс Б'юкенен, який став президентом у віці 65 років, Джордж Буш-старший і Закарі Тейлор, яким на момент інавгурації було 64 роки, 62-річний Дуайт Ейзенхауер, 61-річний Ендрю Джексон і 60-річний Гаррі Трумен.
Нагадаємо, Дональд Трамп став переможцем на чергових президентських виборах в США у листопаді 2024 року.
Згідно з 20-ю поправкою до Конституції США, термін повноважень президента та віцепрезидента завершується опівдні 20 січня. Цього дня Трамп офіційно стане 47-м президентом США о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Pew Research Center, CBS News, Вікіпедія.