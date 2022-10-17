Хрускіт у суглобах буває небезпечним: коли треба йти до лікаря

Хрускіт в суглобах може бути абсолютно безпечним, а може виникати в разі уражень, через які варто звернутися до лікаря.

Просто хрускіт чи крепітація

Крепітація - це відчутний при пальпації або аудіально (чутний вухом) хрускіт, який виникає при русі. Дане відчуття може супроводжуватися або не супроводжуватися дискомфортом. Крепітація виникає, коли шорсткі суглобові або позасуглобові поверхні стираються між собою активними рухами або при ручному стисненні.

Часто крепітацію плутають із звуками істинно хрускіту.

Звичайний хрускіт (такий як хрустіння пальцями) відбувається через те, що бульбашки азоту в синовіальній рідині, потрапляють у "пастку", а потім вивільняються під час певних рухів. І тут, за словами лікаря, частіше немає про що турбуватися.

Коли слід звернутися до лікаря?

Дайте собі чесну відповідь на наступні питання:

Чи є біль під час "хрускіту?"

Чи є обмеження рухів у суглобі, де відбулась крепітація?

Чи відчувається даний хрускіт при пальпації?

Чи гучний?

Чи збільшений (набряйкший) у розмірі той суглоб, де є "хрускіт"?

Якщо ви відповіли "так" хоча б на одне запитання, краще зверніться до вашого ревматолога.

"Пам’ятайте, рух має бути вільним. Ви не маєте відчувати біль або дискомфорт. Болісні та (або набряклі суглоби не є нормою", - зазначила лікар.