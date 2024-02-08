Хронологія страти. Як проходять останні 24 години в камері смертників

Як готуються до смертної кари

Автор подкасту, американський політолог, професор Університетського коледжу Лондона і публіцист Браян Клаас, розпитав Мішель Лайонс, яка "бачила більше страт, ніж будь-хто інший у Сполучених Штатах - загалом 283", про те, як поводяться перед стратою злочинці.

Отже, хронологія виглядає наступним чином.

У день страти ув’язненому дають чотири години на ранкову зустріч зі своєю сім’єю та друзями. Після завершення цих візитів засудженого "вантажать у фургон і везуть до місця виконання вироку, де знаходиться камера смертників".

"Коли вони прибувають, їх виводять з авто та обшукують. Їм видають новий одяг. Охоронці переглядають документи в’язня, щоб перевірити відбитки пальців і, очевидно, переконатися, що доставили правильного ув’язненого", - розповідає у подкасті Лайонс.

Потім ув’язненому дають чай, каву та велику тарілку печива, а перед стратою їм також дозволяється зателефонувати комусь з рідних чи близьких.

Також в останні години більшість "смертників" воліють зустрітися зі священиком.

Остання трапеза

У багатьох штатах (однак не у всіх) ув’язнені, які перебувають у камері смертників, можуть вибрати для останнього прийому їжі все, що вони хочуть (у розумних межах, звісно).

Наприклад, терорист з Оклахоми Тімоті Маквей запросив літр м'ятно-шоколадного морозива.

Серійний вбивця Джон Уейн Гейсі замовив 12 смажених креветок, відерце смаженої курки, картоплю фрі та півкілограма полуниці.

Засуджений до розстрілу у 2010 році Ронні Лі Гарднер попросив стейк, хвіст омара, яблучний пиріг і кульку ванільного морозива. Крім того, він захотів з’їсти це під час перегляду трилогії "Володар кілець".

А один ув’язнений, згадує Мішель, попросив одну оливку з кісточкою. І це було останнє, що він з’їв.

Після трапези в’язня прив’язують до каталки і везуть до місця безпосереднього виконання смертного вироку.

Там, у кімнатці, над ув’язненим, який перебуває у лежачому стані, є невеликий мікрофон - він може виголосити свої останні слова, аби його почули ті, хто знаходиться поза межами "смертної кімнати".

Цікавий факт

У Техасі остання трапеза для "смертників" не передбачена. Це тому, що у 1998 році ув’язнений попросив:

два смажених курячих стейка з соусом і нарізаною цибулею

потрійний чізбургер з беконом

сирний омлет з яловичим фаршем, помідорами, цибулею, болгарським перцем і халапеньо

миску смаженої окри з кетчупом

півкілограма шашлику з половиною буханки білого хліба

три фахіти

м’ясну піцу

півлітра морозива Blue Bell

плитку арахісово-масляної помадки з подрібненими горішками

три різні сорти пива

"Однак він надто нервував, щоб з’їсти це. Коли ця історія потрапила в газети, техаський політик заявив, що це - марнотратство уряду, "прогинання" перед засудженими. І після цього останні трапези були заборонені", - йдеться у подкасті.