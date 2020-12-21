Как хранить зелень свежей и долго в холодильнике: действенные способы

Свежая зелень багата на полезные элементы и насыщает блюда приятным вкусом. Впрочем, она имеет один недостаток, потому что быстро портится. Летом купить зелень нет проблемы и ее можно сорвать на собственном огороде, а вот зимой не только ее поиски являются настоящим испытанием, но и хранение растений. Многие хозяйки имеют проблему, что после покупки петрушки, кинзы или рукколы, они теряют свою свежесть, вянут и желтеют.

Специалисты дали советы для сохранения зелени, которые обнародовало издание Ukr.Media.Так, одной из самых распространенных ошибок является мытье зелени под проточной водой перед тем, как положить ее в холодильник. Делать это нужно непосредственно перед использованием.

Объясняется, что зелень в супермаркете длительное время была во влажной среде, и стебли за то время успевают насытиться влагой. А дополнительное заблаговременное мытье негативно влиет на дальнейшее качество растений и будет способствовать их увяданию.

Впрочем, хоть от заблаговременного мытья зелени лучше и отказаться, но полностью без воды зелень оставлять нельзя. Для приемлемых условий хранения следует поместить пучок во влажное марлевое полотенце или любую ткань, которая пропускает воздух, а после этого в полиэтиленовый пакет. Впрочем, специалисты отмечают, что полотенце необходимо ежедневно менять смачивать.

Как альтернативу хранению в холодильнике, можно выбрать банку с водой. Туда следует поместить пучок, но не подрезать концы. Если сделать это, то придется банку с водой закрыть крышкой. Воду в емкости также нужно менять каждый день.

Один из лучших вариантов сохранения свежести зелени — это ее хранения в вакуумной емкости. Такая среда создает максимальную влажность, необходимую для зелени и не позволяет пересыхать. Например, такой способ поможет тем же листьям салата до 4 дней сохранять свой первозданный вид, а петрушке или укропу почти три недели оставаться свежими.

Перед тем, как хранить зелень в холодильнике, ее нужно перебрать и расфасовать каждый вид зелени нужно отдельно от другого. Все растения имеют свои условия хранения. Исключением могут быть только заморозки, ведь в таком варианте хранения температура одинакова для различной зелени.

Напомним, врачи назвали самую полезную зелень, которая борется с раком и даже обезболивает.

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