"Хотіла достукатися до росіян, але правда їм не цікава": історія акторки театру "ДАХ" у музеї "Голоси Мирних" Фонду Ахметова

Софія Баскакова - акторка Центру сучасного мистецтва "ДАХ", вокалістка гурту DakhTrio. Саме її голос лунав у просторі мультимедійної виставки "Голоси" музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, що відбулася у Києві цієї весни. Метою виставки було розкрити глибину та силу історій українців про війну. Софія довірила Музею і власну історію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Початок повномасштабного вторгнення застав Софію у Карпатах, де вона вчила людей аутентичному співу. Найскладнішим було прийняти рішення: лишатися на заході країни, повертатися додому у Київ чи виїжджати за кордон. Вона вирушила до столиці, до чоловіка.

"Київ був спорожнілим. На вулицях не було ані громадського транспорту, ані машин… Однак коли я повернулася, відчула силу. В іншому місці я дуже сильно боялась, а у Києві страху не було зовсім", - пригадує Софія.

Деякий час акторка була щиро впевнена, що росіяни просто не розуміють або не знають, що відбувається в Україні. Робила відео, намагаючись достукатися до них за допомогою мистецтва. Аж доки не зневірилася.

"Я відчула, що вони не хочуть знати правду. І в якийсь момент усвідомила, що моя задача – не намагатися вплинути на іншу сторону, а впливати тут, усередині", - говорить Софія.

Понад два роки повномасштабної війни вона грає у виставах, зокрема й тих, що розповідають про Василя Стуса та Павла Тичину. Акторка зізнається, що сприйняття людьми творчості українських поетів стало під час війни набагато глибшим.



Історія Софії з перших вуст - тут.

Історія увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 110 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.