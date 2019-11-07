Хотела стать моделью: новые детали о погибшей Даше Дробот из Одессы

Убийство Даши Дробот в Одессе (Коллаж РБК-Украина)

Даша Дробот дружила со своим убийцей около двух лет

Даша Дробот, 14-летняя девочка из Одессы, которую зверски убил ее друг, 15-летний Кирилл, мечтала стать моделью и даже посещала модельную школу. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Даша Дробот участвовала в фотосессиях и у нее были прекрасные внешние данные, чтобы осуществить свою мечту.

"Она хотела стать моделью, делала фотосессии и посещала модельную школу. Даша выглядела немного старше, была высокой, многие ребята на нее обращали внимание", - рассказала подруга погибшей школьницы.

Даша Дробот (Фото: социальные сети)

В социальных сетях Даши есть много профессиональных фотографий и в описании к страничкам девочка даже подписывалась как модель.

В школе, где училась Даша, а также ее убийца, о девочке отзываются хорошо. Она была по характеру лидером, росла в благополучной семье, претензий к родителям школьницы у педагогов не было. В классе, по словам одноклассников, Даша выделялась.

Даша Дробот (Фото: социальные сети)

В тот злополучный день Даша хотела погулять с друзьями и даже поспорила на эту тему с мамой – мама была категорически против. Но девочка ее не послушала и ушла гулять.

"В тот день, 2 ноября Даша поехала с друзьями за город отдохнуть. Хотя мама отговаривала дочь, но она не послушалась и даже поссорилась с родными. Во время отдыха, девушка отошла с Кириллом от компании и исчезла. Друзья так и не дождались их и уехали домой. Только вечером, когда Даша не вернулась, ее мама забила тревогу и сообщила в полицию", - рассказала одна из подруг Дробот.

Даша Дробот (Фото: социальные сети)

С Кириллом Даша дружила около двух лет, и он к ней очень хорошо относился. Поэтому друзья не заподозрили ничего плохого. У парня была дурная слава, он баловался алкоголем и наркотиками, но жестокости за ним никто не замечал.

Кирилл дружил с Дашей Дробот около двух лет (Фото: социальные сети)

"Никто не мог подумать, что он на такое способен. Знали, что он может подраться, знали, что летом он два месяца был под домашним арестом. Но к девушкам относился хорошо", - добавила подруга Даши.