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Хотіла стати моделлю: нові деталі про загиблу Даші Дробот з Одеси

STYLERЖиття    07.11.2019 - 13:37
Хотіла стати моделлю: нові деталі про загиблу Даші Дробот з Одеси
Вбивство Даші Дробот в Одесі (Колаж РБК-Україна)

Даша Дробот товаришувала зі своїм убивцею близько двох років

Даша Дробот, 14-річна дівчинка з Одеси, яку по-звірячому вбив її друг, 15-річний Кирило, мріяла стати моделлю і навіть відвідувала модельну школу. Про це пише видання OBOZREVATEL.

Даша Дробот брала участь у фотосесіях і у неї були прекрасні зовнішні дані, щоб здійснити свою мрію.

"Вона хотіла стати моделлю, робила фотосесії і відвідувала модельну школу. Даша виглядала трохи старшою, була високою, багато хлопців на неї звертали увагу", - розповіла подруга загиблої школярки.

Хотіла стати моделлю: нові деталі про загиблу Даші Дробот з ОдесиДаша Дробот (Фото: соціальні мережі)

У соціальних мережах Даші є багато професійних фотографій та в описі до сторінкох дівчинка навіть підписувалася як модель.

У школі, де вчилася Даша, а також її вбивця, про дівчинку добре відгукуються. Вона була за характером лідером, росла в благополучній родині, претензій до батьків школярки у педагогів не було. У класі, за словами однокласників, Даша виділялася.

Хотіла стати моделлю: нові деталі про загиблу Даші Дробот з ОдесиДаша Дробот (Фото: соціальні мережі)

У той нещасливий день Даша хотіла погуляти з друзями і навіть посперечалася на цю тему з мамою – мама була категорично проти. Але дівчинка її не послухала і пішла гуляти.

"В той день, 2 листопада Даша поїхала з друзями за місто відпочити. Хоча мама відмовляла доньку, але вона не послухалася і навіть посварилася з рідними. Під час відпочинку, дівчина відійшла з Кирилом від компанії і зникла. Друзі так і не дочекалися їх і поїхали додому. Тільки ввечері, коли Даша не повернулася, її мама забила на сполох і повідомила в поліцію", - розповіла одна з подруг Дробот.

Хотіла стати моделлю: нові деталі про загиблу Даші Дробот з ОдесиДаша Дробот (Фото: соціальні мережі)

З Кирилом Даша дружила близько двох років, і він до неї дуже добре ставився. Тому друзі не запідозрили нічого поганого. У хлопця була погана слава, він бавився алкоголем і наркотиками, але жорстокості за ним ніхто не помічав.

Хотіла стати моделлю: нові деталі про загиблу Даші Дробот з ОдесиКирило дружив з Дашею Дробот близько двох років (Фото: соціальні мережі)

"Ніхто не міг подумати, що він на таке здатний. Знали, що він може побитися, знали, що влітку він два місяці був під домашнім арештом. Але до дівчат ставився добре", - додала подруга Даші.

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