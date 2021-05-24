Хотела продать диван, а осталась без 20 тысяч: раскрыта хитрая схема мошенников

Мошенники попросили женщину пойти к банкомату

Елена Кудраш рассказывает, что подала на OLX объявление о продаже дивана. Покупатели нашлись быстро, с объявленной ею стоимостью согласились, готовы были платить. Только удобнее им было сделать это через PrivatMoney.

Хотя Елена и является клиентом ПриватБанка таким способом перевода она еще не пользовалась. "Покупатели" уверили женщину, что ничего сложного в єтом нет: дайте номер карты и идите к банкомату, мы вам все объясним.

После того как Елена вставила карточку в банкомат, ей по телефону рассказали, какие кнопки нажимать. Ничего не подозревая, она пользовалась подсказками и в итоге ей даже пришли деньги на счет. И даже больше, чем было нужно.

"Теперь-то я понимаю, что их схемы настолько мудреные, что даже не подозревая, я вводила не просто цифры, а меняла пин-код своей карты. Причем на тот, который они мне диктовали, мой пин был уже выбран..." - говорит женщина.

Ей пришло 5300 гривен на карту, хотя диван стоил меньше. Тогда, "покупатели", объяснив это ошибкой бухгалтера, попросили перекинуть разницу на пополнение мобильного.

"Когда я разблокировала Приват24, увидела, что кто-то перевел 18 тысяч

Женщина говорит, что определенные подозрения у нее все же возникли. Елена попыталась зайти в Приват24, но он был заблокирован. Для выяснения обстоятельств приложение рекомендовало обратиться в банк. СМС-сообщений о списании средств или любые другие подозрительные операции с карточкой не приходили, а потому женщина вернулась к этому вопросу только вечером.

"Когда я разблокировала Приват24, то увидела, что с моей кредитной на мою платежную карту кто-то перевел 18 тысяч гривен. А с нее уже на какую-то другую. Плюс те средства, которые я забросила на мобильный счет мошенников" - рассказывает Елена.

После обращения в банк, там развели руками и посоветовали идти в полицию. А в полиции посмеялись, согласившись принять заявление лишь на следующий день. Женщина понимает, что деньги ей вряд ли вернут, но хочет предупредить других про хитрую схему мошенников.

"Я понимаю, что такая не одна и что на нас кто-то хорошо зарабатывает, но поделать ничего не смогла. Получается, что я своими руками помогла мошенникам. Просто вовремя не поняла, что меня обманывают. Я звонила потом тем мошенникам, но трубку снимали уже другие люди, которые делали вид, что ничего не знают и ни к чему не причастны", - добавила она.