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Во Львове двое парней жестоко издевались над стариками: один в реанимации

Львов, Понедельник 14 сентября 2020 13:59
Во Львове двое парней жестоко издевались над стариками: один в реанимации
Во Львое двое парней издевались над пожилыми людьми (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове двое молодых людей совершили смертельное преступление

Во Львове полиция получила сообщение, что в заброшенном доме находится бездыханное тело пожилого мужчины, а в другой комнате находится живой человек с тяжелыми травмами. Когда правоохранители прибыли по адресу, выяснилось, что жертвами двух молодых людей стали 70-летний и 64-летний львовянин. К несчастью, один из них скончался.

Как сообщает полиция Львовской области, второй пожилой мужчина находится в коме и доставлен в больницу. Мучителями оказались молодые юноши 16 и 18 лет.

"Было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Уже через несколько часов оперативники установили личности и задержали 16-летнего львовянина и 18-летнего жителя Жовковского района, причастных к совершению этого преступления", - рассказал глава полиции Львовской области Василий Виконский.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры предосторожности.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если вина молодых людей будет доказана - им "светит" до 10 лет за решеткой.

Как мы ранее писали, в Днепре дети занимались опасным развлечением прямо на дороге.

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