Хотел купить мороженое: в Киеве продавец избил мужчину из-за украинского языка (фото)

В Киеве в Шевченковском районе продавец мороженого избил клиента за просьбу обслуживать на украинском языке.

Об этом в Facebook сообщил пострадавший Владимир Оливец.

Так, инцидент произошел в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина.

Как рассказал Оливец, полицейские которых он вызвал не помогли написать ему заявление, чтобы задержать продавца.

По его словам, женщина-продавщица наотрез отказалась обслуживать на украинском языке. А ее муж с характерными татуировками на плече потерпевшего ударил. Однако, после вызова полиции нападавший скрывался за холодильником и с кем-то созванивался.

"Наряд патрульных, который прибыл за 50 минут, сообщил, что уже спешит на "важный" вызов", – написал Карандаш.

Фото: в столице мужчину избили из-за украинского языка (facebook.com/Володимир карандаш)

Однако, мужчина все-таки пошел в дежурный участок полиции.

"Заявление зарегистрировал, направление на снятие побоев, вопреки анонсу патрульных, никто и не предложил. Вероятно украиноязычных в них бьют постоянно, реакция полицейских – как на белый день и воздух вокруг", – пишет киевлянин.

В комментариях пользователи встали на защиту пострадавшего. Они пишут, что людям все равно на законы, и что даже уже за родной язык могут побить.