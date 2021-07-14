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Хотел купить мороженое: в Киеве продавец избил мужчину из-за украинского языка (фото)

Новина українською →
Киев, Среда 14 июля 2021 20:15
Хотел купить мороженое: в Киеве продавец избил мужчину из-за украинского языка (фото) Коллаж РБК-Украина: в столице мужчину избили за украинскую мора
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Шевченковском районе продавец мороженого избил клиента за просьбу обслуживать на украинском языке.

Об этом в Facebook сообщил пострадавший Владимир Оливец.

Так, инцидент произошел в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина.

Как рассказал Оливец, полицейские которых он вызвал не помогли написать ему заявление, чтобы задержать продавца.

По его словам, женщина-продавщица наотрез отказалась обслуживать на украинском языке. А ее муж с характерными татуировками на плече потерпевшего ударил. Однако, после вызова полиции нападавший скрывался за холодильником и с кем-то созванивался.

"Наряд патрульных, который прибыл за 50 минут, сообщил, что уже спешит на "важный" вызов", – написал Карандаш.

Хотел купить мороженое: в Киеве продавец избил мужчину из-за украинского языка (фото)Хотел купить мороженое: в Киеве продавец избил мужчину из-за украинского языка (фото)Хотел купить мороженое: в Киеве продавец избил мужчину из-за украинского языка (фото)Фото: в столице мужчину избили из-за украинского языка (facebook.com/Володимир карандаш)

Однако, мужчина все-таки пошел в дежурный участок полиции.

"Заявление зарегистрировал, направление на снятие побоев, вопреки анонсу патрульных, никто и не предложил. Вероятно украиноязычных в них бьют постоянно, реакция полицейских – как на белый день и воздух вокруг", – пишет киевлянин.

В комментариях пользователи встали на защиту пострадавшего. Они пишут, что людям все равно на законы, и что даже уже за родной язык могут побить.

  • Просто без слов;
  • Молодой человек воспринял это за оскорбление жены, видимо, красивый мужчина;
  • Над такими нужен самосуд, потому что полиция ничего делать не будет, потому что они такие же;
  • Какой ужас. Это нельзя все так оставить, нужно идти до конца. Они должны быть наказаны;
  • Придадим огласку этой истории;
  • В столице всегда было опасно разговаривать на украинском;
  • Какой ужас. Точка продажи, видимо, нелегальна и под крышей полиции;
  • К таким надо не полицию вызывать, а сразу уничтожать! Все проплачено думаете они там просто так стоят? Ужас, в своей стране не можем на родном языке разговаривать.

Ранее мы сообщали, что в сети рассказали, как психиатр "поиздевалась" над ребенком из-за украинского языка.

Также Ирма Витовская дала совет русскоязычным украинцам.

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