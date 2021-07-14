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Хотів купити морозиво: у Києві продавець побив чоловіка через українську мову (фото)

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Київ, Середа 14 липня 2021 20:15
Хотів купити морозиво: у Києві продавець побив чоловіка через українську мову (фото) Колаж РБК-Україна: у столиці чоловіка побили через українську мору
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Шевченківському районі продавець морозива побив клієнта за прохання обслуговувати українською мовою.

Про це у Facebook повідомив потерпілий Володимир Олівець.

Так, інцидент стався в ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна.

Як розповів Олівець, поліцейські яких він викликав не допомогли написати йому заяву, аби затримати продавця.

За його словами, жінка-продаваць навідріз відмовилася обслуговувати українською мовою. А її чоловік з характерними татуюваннями на плечі потерпілого вдарив. Однак, після виклику поліції нападник переховувався за холодильником та з кимось зідзвонювався.

"Наряд патрульних, який прибув за 50 хвилин, повідомив, що вже поспішає на "важливий" виклик", – написав Олівець.

Хотів купити морозиво: у Києві продавець побив чоловіка через українську мову (фото)Хотів купити морозиво: у Києві продавець побив чоловіка через українську мову (фото)Хотів купити морозиво: у Києві продавець побив чоловіка через українську мову (фото)Фото: у столиці чоловіка побили через українську мову (facebook.com/Володимир Олівець)

Однак, чоловік все-таки пішов до чергового відділку поліції.

"Заяву зареєстрував, направлення на зняття побоїв, всупереч анонсу патрульних, ніхто й не запропонував. Певно українськомовних в них б'ють постійно, реакція поліцейських – як на білий день і повітря навколо", – пише киянин.

У коментарях користувачі стали на захист потерпілого. Вони пишуть, що людям байдуже на закони, і що навіть вже за рідну мову можуть побити.

  • Просто без слів;
  • Молодик сприйняв це за образу дружини, мабуть, гарний чоловік;
  • Над такими потрібен самосуд, бо поліція нічого робити не буде, бо вони такі ж;
  • Який жах. Це не можна все так залишити, потрібно йти до кінця.Вони мають бути покарані;
  • Надамо розголосу цій історії;
  • У столиці завжди було небезпечно розмовляти українською;
  • Який жах. Точка продажу, мабуть, нелегальна і під дахом поліції;
  • До таких треба не поліцію викликати, а відразу знищувати! Все проплачено думаєте вони там просто так стоять? Жах, у своїй країні не можемо рідною мовою розмовляти.

Раніше ми повідомляли, що у мережі розповіли, як психіатр "познущалася" над дитиною через українську мову.

Також Ірма Вітовська дала пораду російськомовним українцям.

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