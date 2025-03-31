Хороші новини стануть початком "білої смуги" в житті цих знаків Зодіаку

Лев

Таро-гороскоп на 1 квітня обіцяє вам небувалі зміни. У вашому житті нарешті починаються щасливі часи, удача повернеться до вас "правильним" місцем, а всі проблеми обійдуть вас стороною. Не бійтеся відпускати минуле і вірте в чудеса.

Козоріг

Карти Таро радять вам не зациклюватися на образах. У вівторок ви зможете отримати чудові новини, завдяки яким життя наповниться радістю і чудесами. Поставте жирну крапку в історії своїх невдач, адже починається "біла смуга", яка готує для вас чимало особливих подарунків.

Водолій

У вівторок вам варто подумати про те, чи задоволені ви своїм життям. Найімовірніше, настав час щось змінювати, і якщо ви з цим згодні - не затягуйте з важливими рішеннями. Не бійтеся невдач, вони нарешті закінчаться, зустрічайте початок нової історії, в якій не буде місця смутку і негативу.

Овен

Таро-гороскоп на вівторок радить вам прислухатися до того, що говорять люди. На вас чекають радісні новини, але ви можете їх упустити, якщо будете зосереджені лише на собі. Постарайтеся утримувати баланс у всіх сферах життя - не забувайте про тих, хто чекає вашої уваги, але пам'ятайте про свої мрії.

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