"Хороша ППО": Ромаріньо сказав, чому не боїться війни в Україні

Новачок футбольного клубу ЮКСА Ромаріньо, син легендарного Ромаріо, вперше прокоментував своє ставлення до війни в Україні.

У розмові з РБК-Україна він розповів, як звикає до нової реальності.

"Перед приїздом я спілкувався з бразильцями з команди, і вони мене заспокоїли щодо повітряної оборони України. Іноді чую постріли та вибухи, але вже звикаю. Вірю, що попереду ще багато хорошого", – сказав 31-річний футболіст.

Ромаріньо зізнався, що переїзд до України - це новий виклик у його кар’єрі. Його мета - допомогти ЮКСА піднятися до Прем'єр-ліги, забивати голи й влитися у гру на українських полях.

"Я на етапі адаптації, але впевнений, що зможу реалізувати себе тут. Вірю в команду і наполегливу працю", - підкреслив бразилець.

Не обійшлось і без теми родини. Його батько, легенда світового футболу Ромаріо, повністю підтримав сина в цьому рішенні й може приїхати до України в майбутньому.

"Можливо, приїде, коли війна трохи вщухне", - поділився Ромаріньо.

До речі, ще з дитинства Ромаріньо захоплювався Андрієм Шевченком - грав за нього у відеоіграх і переглядав матчі "Мілана".

Хто такий Ромаріньо

Ромаріньо - бразильський футболіст, син легендарного нападника Ромаріо, чемпіона світу 1994 року. Ромаріньо народився 1993 року в Ріо-де-Жанейро. Він розпочав свою кар'єру в академії "Васко да Гама", де зіграв кілька матчів за основну команду, але закріпитися там не зміг.

Протягом кар'єри Ромаріньо змінив 15 клубів, переважно в нижчих дивізіонах Бразилії, загалом провівши 58 професійних матчів і забивши 2 голи. У березні 2025 року футболіст приєднався до ЮКСА.

Що відомо про ЮКСА

Футбольний клуб ЮКСА (Українська Християнська Спортивна Академія) - український футбольний клуб, розташований у селі Тарасівка Фастівського району Київської області. Заснований у 2015 році Сергієм Лесніком як частина однойменної спортивної академії. Основна мета клубу - розвиток футболу серед молоді, популяризація здорового способу життя та виховання відповідальних громадян.

ЮКСА володіє сучасною інфраструктурою, включаючи кілька футбольних полів зі штучним газоном, навчальні зали, адміністративний корпус та гуртожиток для гравців.