"Холостяк" Терен поставив на місце хейтерів: "Нікому не забороняю втратити ноги й робити те саме"

Чому "Холостяка" почали критикувати і як він на це реагує

Під час розмови у Терена спитали, чи ображають його слова деяких військових про те, що той "загрався в шоуменство". Річ у тому, що нині ветеран став дуже популярним, а участь у шоу "Холостяк" додала ще більше медійності.

І через це хейтери вже пишуть, що Терен нібито "паразитує" на тому, що став ветераном. Виявилося, сам Олександр реагує на все це спокійно, але дати чітке пояснення, яке розставить всі крапки, може.

Терен на шоу "Холостяк" (скріншот)

"Хай вони заграються. Я нікому не забороняю втратити ноги й робити те саме. Я не прагну бути для всіх супердобрим і розумію, що цього ніколи не доб'єшся, бо завжди буде хтось, хто не розуміє чи не схвалює твоєї діяльності. Але навіть якби я робив це тільки заради своєї популярності, то що в цьому поганого?" - заявив Терен.

"Я живу так, як хочу жити, роблю те, що хочу робити. Якщо це висвітлюється і про це говорять у медіа, значить це їм цікаво. Я сам ні в кого не прошу зробити про себе матеріал. Тому стати популярним заради самої популярності - не моя мета. Я намагаюся показати, що бути ветераном із пораненням - не кінець світу і не кінець життя", - додав він.

Терен з "Холостяка" (скріншот)

Хто такий Олександр Терен

На початку повномасштабної війни Будько вирішив захищати Україну. У серпні 2022 року Терен отримав серйозне поранення та ледь не загинув. Військовий втратив обидві ноги та пройшов реабілітацію.

Терен навчився ходити на протезах. Він веде проект "Відвал ніг", в якому подорожує містами й показує, чи легко ветеранам та всім, хто втратив кінцівки, жити в сучасних умовах. Будько підіймає тему інклюзивності та намагається привернути до цього увагу людей. І нещодавно він став головним героєм шоу "Холостяк", де також говорить про людей з інвалідністю.