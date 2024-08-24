"Холостяк" Олександр Терен розповів, як втратив ноги: "Мене могло не стати"

Що розповів "холостяк"

Олександр вирішив звернутися до підписників та привітати їх з Днем Незалежності України. І він пригадав, що саме в цей день він втратив ноги.

"Не втратити, а здобути! Без перебільшення в цей день, два роки тому, мене могло не стати, натомість не стало лише дві ноги. Проте я не втратив, а здобув! Здобув незалежність, свою внутрішню, свою безмежну та неосяжну!" - написав Олександр.

"Задля такої ж незалежності своєї держави я пішов до війська. Часу думати не було, лише бажання, що залишилося незмінним і - вибороти повноцінну свободу України та її громадян", - додав він.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

При цьому Терен зазначив, що всі ми станемо ще сильнішими, якщо відчуємо бажання ставати незалежними. Це, за словами ветерана, "обернеться для нас могутністю, що дозволить покласти край поневірянням та мисленню "молодшої сестри".

"Ми маємо взяти на себе відповідальність, як тих, хто хоче жити в щасливій країні. Поки тисячі військових боронять Україну фізично, тут ми маємо боронити Україну ментально. Ні! Поступкам. Ні! Російській! Відчуйте цю незалежність, боріться за неї і тоді нас всіх чекає вільна, сильна, єдина Соборна Україна! З днем Незалежності!" - резюмував він.

Як реагує мережа

У коментарях фани пишуть:

"З Днем Незалежності, наш Герой! Дякуємо"

"Дякую за можливість відзначати цей день та жити в цій прекрасній країні. Честь жити в один час та серед таких неймовірних Людей!"

"Саша, дякую за твою службу. Дійсно, той день став початком нових великих добрих справ".

Новий сезон "Холостяка" - що відомо

Романтичне реаліті вийде на екрани вже восени. І новим героєм, як вже відомо, став Терен. Нині ще тривають зйомки, а деталі проекту тримаються у секреті.

"Холостяк" Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Втім, "холостяк" розповів, яку жінку шукає. За словами Терена, він не шукає ідеал. Ветеран хоче, аби його обраниця могла бути легкою у спілкуванні, але при цьому залишалася самодостатньою.