"Холостяк" Добрынин попал в большую неприятность с девушкой на отдыхе: все подробности

Холостяк 9 Никита Добрынин попал в ЧП с возлюбленной (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добрынин отдыхал в Египте с девушкой и без приключений не обошлось

Главный герой проекта "Холостяк 9" Никита Добрынин рассказал, что во время отдыха в Египте со своей девушкой Дашей Квитковой, которая стала победительницей шоу, потерял ее паспорт. Об этом Добрынин рассказал на своей странице в Instagram Stories.

Когда счастливая пара приехала на отдых, то сразу же решила приобрести новую сим-карту для интернета. Эту карту они оформили на паспорт Даши, но после того, как они получили "симку" и покинули аэропорт, то поняли, что забыли забрать паспорт девушки.

Скриншот с Instagram Stories

Молодые люди ночью не знали кому звонить и что делать, поэтому вызвали такси, чтобы обратно вернуться в аэропорт и забрать документ, удостоверяющий личность.

К счастью для пары, паспорт Даши нашелся и его благополучно отдали владелице.

Скриншот с Instagram Stories

Напомним, что Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова отдались чувствам на пляже в Одессе, где посетили десятый юбилейный международный кинофестиваль.

Ранее сообщалось о том, что Никита Добрынин удивил постельным фото со своей возлюбленной. Стоит отметить, что пара проводит много времени вместе не только дома, но и за его пределами.

Мы также писали о том, что Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова провели незабываемые выходные в Париже. Пара прилетела в столицу Франции, чтобы отметить день рождение девушки.