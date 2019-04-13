Холостяк 2019: 6 выпуск смотреть онлайн

Сексолог, астропсихолог и психолог - "новые" участницы шоу Холостяк 9!

Сегодня, 12 апреля, на телеканале СТБ состоялся шестой выпуск шоу Холостяк 9

Сегодня, двенадцатого апреля, состоялся шестой выпуск шоу Холостяк 9, которое будет выходить каждую пятницу в 20:00. Главным героем телешоу в этом сезоне станет теле- и радиоведущий, главный редактор журнала XXL, Никита Добрынин.

Пожалуй, самый насыщенный выпуск девятого сезона шоу. Без сюрпризов вновь не обошлось, причем этих самых сюрпризов в сюжет добавил ведущий проекта, Григорий Решетник.

Это событие стало неожиданностью даже для нашего Холостяка, Никиты Добрынина, который выглядел просто ошарашенно. А все дело в том, что Решетник пришел на встречу Холостяка с девушками не один, а сразу с тремя красавицами - Ольгой, Марией и Дианой. Казалось бы, удивить Добрынина красивыми девушками было сложно, но ведущий представил их, как новых участниц проекта!

Как оказалось, Решетник хотел таким образом помочь Холостяку, чтобы еще больше растормошить действующих участниц проекта. Подействовало это или нет? Однозначно ответить сложно, но у некоторых девушек случилась настоящая истерика. Так, например, Лилия просто расплакалась, а некоторые просто начали пить. Потом пошли ссоры и прочее, но самое интересное, что "новые участницы" оказались сексологом, астропсихологом и психологом. Они был призваны для помощи Холостяку в выборе своей избранницы.

Кроме того, нельзя пройти мимо свидания Никиты и Даши. Оно получилось максимально романтичным и, наверное, информативным для Холостяка. Сначала была игра в гольф. Однако правила были несколько усовершенствованы, ведь за каждый удачный удар Даше нужно было целовать Никиту.

Но это была только первая часть свидания. Дальше - больше. Встреча заката, разговоры о семье и шампанское. Добавьте в эту историю легкую, романтичную музыку, а также разговоры о будущем и получите идеальное свидание, как сам назвал его Холостяк!

Думаете на этом все? А вот и нет! Больше - в шестом эфире девятого сезона любимого женского шоу страны - Холостяк, которое выходит каждую пятницу в 20:00 на телеканале СТБ.