Холостяк 2019: 5 выпуск смотреть онлайн

Групповое свидание вчетвером и поступок Холостяка, который заставит девушку уйти из шоу!

Сегодня, 5 апреля, на телеканале СТБ состоялся пятый выпуск шоу Холостяк 9

Сегодня, пятого апреля, состоялся пятый выпуск шоу Холостяк 9, которое будет выходить каждую пятницу в 20:00. Главным героем телешоу в этом сезоне станет теле- и радиоведущий, главный редактор журнала XXL, Никита Добрынин.

Прошло четыре выпуска, а наш Холостяк продолжает удивлять! В пятом эфире шоу Никита пойдет, что называеся, ва-банк, пригласив на свидание сразу четырех девушек одновременно - Ольгу, Дарью, Софию и Викторию. И ладно бы главный герой проекта позвал бы их в какой-то ресторан, но нет! Никита выбрал местом свидания - стены университета. Почему, зачем, и что там будет происходить, знает только Холостяк. Отметим, что каждая из девушек будет покорять Добрынина своими "методами", которые, порой, будут "на грани фола".

Кроме того, продолжается не самая веселая участь на проекте для Ольги. На прошлой церемонии Никита забрал у нее телефон, который сам же и подарил, что, безусловно, выбило девушку из колеи. Холостяк попытается решить это проблему в личной беседе, но что пойдет не так? Ведь Ольга всерьез решит покинуть шоу. Раз и навсегда.

Однако этого Холосятку покажется мало и на другом свидании, в котором примут участие Элизабет и Дина, он устроит между девушками настоящую кулинарную битву! К тому же приготовить участницам придется не просто овощной салат, а очень непростое и весьма нерядовое блюдо. Главной мотивацией для девушек будет тот факт, что это свидание на вылет.

Пожалуй, впервые можно сказать, что Церемония роз получится далеко не типичной и даже сенсационной, ведь Холостяк удивит своим решениям всех присутствующих участниц. Чем именно?

Ответы на этот и другие вопросы зритель получает каждую пятницу на телеканале СТБ в 20:00 в любимом шоу миллионов женщин - Холостяк. 9 сезон!