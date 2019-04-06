Холостяк 2019: 5 випуск дивитися онлайн

Групове побачення вчотирьох і вчинок Холостяка, який змусить дівчину піти з шоу!

Сьогодні, 5 квітня, на телеканалі СТБ відбувся п'ятий випуск шоу Холостяк 9

Сьогодні, п'ятого квітня, відбувся п'ятий випуск шоу Холостяк 9, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00. Головним героєм телешоу в цьому сезоні стане теле- і радіоведучий, головний редактор журналу XXL, Микита Добринін.

Минуло чотири випуски, а наш Холостяк продовжує дивувати! У п'ятому ефірі шоу Микита піде, як то кажуть, ва-банк, запросивши на побачення відразу чотирьох дівчат одночасно - Ольгу, Дарину, Софію та Вікторію. І якби ж то головний герой проекту покликав би їх в якийсь ресторан, але ні! Микита вибрав місцем побачення - стіни університету. Чому, навіщо, і що там буде відбуватися, знає тільки Холостяк. Відзначимо, що кожна з дівчат підкорюватиме Добриніна своїми "методами", які, часом, будуть "на грані фолу".

Крім того, триває не найвеселіша доля на проекті для Ольги. Минулої церемонії Микита забрав у неї телефон, який сам же і подарував, що, безумовно, вибило дівчину з колії. Холостяк спробує вирішити це проблему в особистій бесіді, але що піде не так? Адже Ольга серйозно вирішить покинути шоу. Раз і назавжди.

Однак цього Холосятку здасться мало і на іншому побаченні, в якому візьмуть участь Елізабет і Діна, він влаштує між дівчатами справжню кулінарну битву! До того ж приготувати учасницям доведеться не просто овочевий салат, а дуже непросту і непересічну страву. Головною мотивацією для дівчат буде той факт, що це побачення на виліт.

Мабуть, вперше можна сказати, що Церемонія троянд вийде далеко не типовою і навіть сенсаційною, адже Холостяк здивує своїм рішенням всіх присутніх учасниць. Чим саме?

Відповіді на це та інші запитання глядач отримує щоп'ятниці на телеканалі СТБ о 20:00 в улюбленому шоу мільйонів жінок - Холостяк. 9 сезон!