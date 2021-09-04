ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Холодный арктический воздух и дожди: какая погода будет в Украине на выходных

Новина українською →
Суббота 04 сентября 2021 06:38
Холодный арктический воздух и дожди: какая погода будет в Украине на выходных Фото: погода в Украине будет прохладная и дождливая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине на выходных, 4 и 5 сентября, будет прохладная и с периодическими дождями в некоторых регионах. Так, в субботу на синоптическую ситуацию будет оказывать влияние атмосферный фронт циклона Philipp, но уже в воскресенье его вытеснит антициклон, что вызовет, в свою очередь, первые заморозки на почве в начале следующей недели.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

По словам специалиста, атмосферный фронт 4 сентября будет пересекать Украину, и притянет с собой осадки. В частности - в западных, центральных и восточных областях.

Но уже 5-го дожди вероятны только в северных регионах. Так, с воскресенья в стране будет преобладать антициклональный характер погоды - будет сухо и преимущественно ясно.

Температура воздуха в субботу в дневное время составит в среднем около +13... +18 градусов, хотя в южных областях и на Закарпатье будет теплее - столбики термометров поднимутся максимум до +25 градусов.

В воскресенье термометры останутся приблизительно на уровне таких же показателей: почти везде в Украине ожидается от +14 до +19 градусов, но в южных регионах: около +19... +24 градуса.

При этом ощущаться будет прохладнее, так как из-за атмосферного фронта воздух будет арктического происхождения.

Заморозки на почве прогнозируются 6 и 7 сентября в ночные и утренние часы в северных, центральных, западных регионах (кроме Закарпатья), а также в Харьковской и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что синоптики дали детальный прогноз, какой будет погода в Украине осенью.

Также мы писали о том, что недавно синоптики назвали дату первого снега в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
LITE
Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно