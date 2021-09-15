Холодные дожди, морозы и резкие перепады: появился детальный прогноз на октябрь 2021

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первые дни октября будет прохладно, а 4-5 числа вероятны холодные дожди. К концу первой декады октября потеплеет, а середина месяца принесет сентябрьские температуры - около +20 тепла, сухо, солнечно. Самым теплым станет праздник Покровы, 14 октября.

Однако, по словам Горбаня, уже спустя день-два погода резко изменится: температура упадет более чем на 10 градусов, до +6+8 днем, налетят холодные дожди, а к 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки.

После 25 октября придет "глубокая" осень с серьезными, но кратковременными морозами - две-три ночи может быть до -7 градусов. В конце месяца снова потеплеет до +8+10, но ненадолго.

Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, прогнозирует нестабильную температуру в октябре, вероятность заморозков и первого снега.

Первая декада месяца, по ее словам, будет довольно теплой - около 15 градусов. Затем резко похолодает - ночью и днем температура почти сравняется, +3+5 в ночное время и +5+7 днем.

"Заморозки в этот период - это естественно", - отметила она.

А вторая часть октября будет с резкими похолоданиями и потеплениями. Если же в это время будут отрицательные температуры, возможно появление снежного покрова.

Но это будет снег с дождем", - уточнила Вазира Мартазинова.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух дает более оптимистичный прогноз на октябрь.

По словам Балабух, осень 2021 в Украине будет теплой, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, то есть средним многолетним значениям.

Но это не значит, что по территории страны не будут перемещаться холодные фронты, и температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Такие процессы, по словам метеоролога, возможны во второй половине осени, однако они могут наблюдаться реже, чем обычно.

Осадки будут преимущественно в виде дождя, вероятны туманы и гололед.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo (судя по картам для Киева на месяц), первая половина октября будет с умеренной температурой около +13 градусов, а в середине месяца пойдет на снижение.

Ближайшее же серьезное похолодание ожидается на следующей неделе, а именно 21-24 сентября.

Скрин: Прогноз погоды для Киева (gismeteo.ua)

Потепление в октябре - не "бабье лето"

Леонид Горбань рассказал в Facebook, что осенью бывает два бабьих лета, но потепление в октябре или даже ноябре не следует называть так.

Первое, "молодое" бабье лето длится начиная с Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа по 11 сентября. А "старое", второе бабье лето - с 11 по 18 сентября.

"Если молодое с дождями, старое - сухое и наоборот. Не бывает, чтобы оба были с дождями или оба сухие... А то у нас пишут и в октябре, пришло тепло - значит это бабье лето", - уточнил синоптик.