Холодная пауза с дождями в разгар лета: где ожидается неприятная погода

Погода на востоке Украины

По данным портала Pogoda33, на востоке погода во вторник ожидается сухая и без осадков, до +23 градусов днем. В среду возможны небольшие кратковременные дожди, прогреется до +24 градусов.

В четверг пасмурно, возможен дождь и будет прохладно - до +21 градуса. С пятницы придет потепление до +26 градусов и будет сухо аж воскресенья.

Ожидаются сильные осадки, и температура снова упадет до +21 +22 градусов. Потепление до +25 градусов придет только 20 июля.

Погода на севере Украины

В северной части завтра возможны небольшие дожди во второй половине дня, температура поднимется не выше +20 градусов. В среду в регионе ожидаются сильные дожди и похолодание днем до +13 +14 градусов.

С четверга на севере установится сухая погода, возможны лишь небольшие кратковременные дожди. Днем температура будет подниматься до +20 +25 градусов. 19 июля снова придут сильные дожди.

Погода на юге Украины

На юге ночью температура во вторник упадет до +16 градусов, днем ожидается до +24 градусов. В среду утром возможен дождь, днем прогреется до +26 градусов.

С четверга в южные области вернется сухая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры до +29 +31 градуса.

В ночь с субботы на воскресенье ожидается сильный дождь. Он собьет немного жару и до 20 июля будет сухо и тепло.

Погода на западе Украины

В западной части дожди ожидаются во вторник и среду. Ночная температура упадет до +9 градусов, днем ожидается от +16 до +20 градусов. В четверг солнечная и сухая погода вернется, прогреется сразу до +24 +25 градусов.

В воскресенье ожидается еще одна волна похолодания. Ночью около +9 градусов, днем от +15 до +20 градусов. А в понедельник, 18 июля, снова зарядят дожди.

Потепление придет внезапно - 19 июля, температура воздуха прыгнет до +26 +28 градусов, а 20 июля ожидается жара до +36 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 12 июля возможен небольшой кратковременный дождь, ночью +14 градусов, днем не более +21 градуса. В среду прогнозируется много осадков и резкое похолодание до +13 +15 градусов днем.

В четверг солнечная погода вернется, и температура резко пойдет вверх, ожидается +25 +27 градусов. Небольшое похолодание снова придет в воскресенье, а с понедельника снова потеплеет.