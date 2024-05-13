Холодна, тепла чи гаряча? Яка їжа є насправді корисною для організму

Як правильно харчуватися та які продукти обирати, щоб вберегти здоров'я - важливе питання, яке цікавить багатьох. Водночас далеко не всі замислюються про температуру споживаної їжі. Йдеться про те, які страви чи напої є найбільш корисними для організму - холодні, теплі або гарячі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: GreenPost, JustFood.org.ua, Medical News Today.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як на людський організм і процес травлення впливають продукти різної температури.

Холодна їжа

Наприкінці минулого століття серед деяких модниць була поширена так звана "холодна дієта". Вона була заснована на тому, що вживання холодних і навіть крижаних продуктів змушує травну систему працювати старанніше, щоб розщеплювати та поглинати поживні речовини. Оскільки такий процес вимагає великих витрат енергії, зайві кілограми буквально "спалюються".

Водночас на думку більшості експертів, вживання холодної їжі (особливо на сніданок чи вечерю), може призвести до розладів шлунку, ентероколіту (запалення товстої кишки) та підвищеного газоутворення.

Це пов'язано передусім з тим, що вранці обмін речовин вимагає "запуску", а ввечері - сповільнюється.

Дієтологи пояснюють - холодну їжу організм перетравлює дуже повільно, адже має "нагріти" її до температури тіла. Виходячи з цього, вживання холодних страв буде найбільш безпечним у середині дня.

Холодна вода також затримується у шлунку до нагрівання, отже не виконує своєї основної функції - очищення та зволоження організму ("зависаючи" у шлунку вона, навпаки, може призвести до набряклості).

Гаряча їжа

Виходячи з низки проведених науковцям досліджень, гаряча їжа краще за іншу засвоюється організмом, оскільки поживні речовини в ній частково розщеплені в процесі приготування.

Крім того, гарячі страви люди їдять повільніше, що також корисно для системи травлення, адже для засвоєння поживних речовин залишається більше часу.

Водночас занадто висока температура їжі може призвести до набряку стравоходу та утрудненого ковтання. Також дуже гарячі страви, з'їдені занадто швидко, можуть призвести до негативних наслідків:

опіків рота, слизової оболонки губ, язика та внутрішньої поверхні щік

стоматиту чи ларингіту (при попаданні інфекцій в опікові рани)

стенозу (звуження гортані)

виразки шлунку чи гастриту

Насамкінець, гарячі страви можуть давати людині "швидке" відчуття ситості, пов'язане з повільним процесом споживання продуктів. Проте таке відчуття може бути оманливим і швидкоплинним.

Тепла їжа

За словами більшості вчених, щоб приносити користь для організму, температура вживаних продуктів має приблизно відповідати температурі тіла й становити від 36 до 40 градусів за Цельсієм.

Така їжа найкраще засвоюється шлунково-кишковим трактом, нирками й печінкою та допомагає організму:

очистити кров

провести детокс організму через нирки, шкіру, лімфатичну систему

зволожити шкіру

Так само і з напоями - теплою водою, чаєм, соками, морсами тощо.

Дієтологи наголошують - тепла вода (навіть температурою до 60 градусів за Цельсієм) вранці натщесерце особливо корисна, адже м'яко готує ШКТ до денної роботи, вимиваючи залишки їжі, шлунковий сік та слиз, які накопичилися за ніч на стінках шлунка й кишечника.

Це прискорює метаболізм, покращує перистальтику, кровообіг, стан шкіри та стан здоров'я в цілому.