Холод не є причиною. Лікар розвіяв основний міф про ГРВІ

Що треба знати про головний міф

Лікар стверджує, що, по перше, холодна погода не є причиною таких захворювань, як застуда, грип чи COVID-19. Тут або вірус, або бактерія є основним чинником хвороби.

Кількість випадків ГРВІ у холодну пору року більша, бо умови, які створює холод можуть полегшити поширення певних інфекцій.

Враховуючи, що основний шлях передачі - повітряно-крапельний, то інфікуватися можна безпосередньо під час контакту із хворим, який кашляє, чхає або навіть говорить, але є цікава умова - кількість вірусу повинна бути достатня для зараження, тобто хворий повинен мати гострі прояви.

Можна інфікуватися через рукостискання та різні предмети, однак цей шлях передачі має меншу частоту, і миття рук або антисептик знижує ризики до мінімуму.

"Як ми вже побачили по COVID-19: інфекції нікуди не дівається у літній період

Найбільш вагомим фактом високої захворюваності взимку є поведінкова реакція суспільства - тісний контакт у закритих приміщеннях", - написав медик.

Вмикання опалення та пересушування слизових носа робить більш уразливими людей до зараження. Але також відсутність хоча б мінімального провітрювання "бо холодно, та продує".

Яка профілактика від вірусів