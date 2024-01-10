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Холод не є причиною. Лікар розвіяв основний міф про ГРВІ

Фото: Лікар розвіяв основний міф про віруси (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Усім нам ще змалечку вкладували у вуха "одягайся тепло, щоб не захворіти". Наші батьки та старше покоління помітило, що в холодну пору року люди хворіють частіше. Насправді так і є - взимку ГРВІ досягають піку по виявлених випадках. Але чи внаслідок дії холоду люди хворіють частіше на респіраторні інфекції?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інфекціоніста з Полтави Пономаренко Романа.

Що треба знати про головний міф

Лікар стверджує, що, по перше, холодна погода не є причиною таких захворювань, як застуда, грип чи COVID-19. Тут або вірус, або бактерія є основним чинником хвороби.

Кількість випадків ГРВІ у холодну пору року більша, бо умови, які створює холод можуть полегшити поширення певних інфекцій.

Враховуючи, що основний шлях передачі - повітряно-крапельний, то інфікуватися можна безпосередньо під час контакту із хворим, який кашляє, чхає або навіть говорить, але є цікава умова - кількість вірусу повинна бути достатня для зараження, тобто хворий повинен мати гострі прояви.

Можна інфікуватися через рукостискання та різні предмети, однак цей шлях передачі має меншу частоту, і миття рук або антисептик знижує ризики до мінімуму.

"Як ми вже побачили по COVID-19: інфекції нікуди не дівається у літній період
Найбільш вагомим фактом високої захворюваності взимку є поведінкова реакція суспільства - тісний контакт у закритих приміщеннях", - написав медик.

Вмикання опалення та пересушування слизових носа робить більш уразливими людей до зараження. Але також відсутність хоча б мінімального провітрювання "бо холодно, та продує".

Яка профілактика від вірусів

  • Носіть маску для зменшення розповсюдження вірусу при наявності проявів ГРВІ
  • Частіше провітрюйте приміщення
  • Уникайте торкання носа та очей
  • Не забувайте про вакцинацію
  • Регулярно мийте руки з милом
  • Прикривайте рот на ніс при чханні

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