"Холестеринові бомби": 9 продуктів, від споживання яких краще відмовитись

Високий рівень холестерину у крові провокує утворення так званих бляшок у судинах, через що в них порушується кровообіг. Жирна та оброблена їжа є основним джерелом "поганого" холестерину, який надходить в організм.

Про те, споживання яких продуктів варто обмежити через високий вміст холестерину у них, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Eat This, Not That.

Бекон

Доктор науково-дослідних досліджень Кіран Кемпбелл заявляє, що жирне м’ясо та м’ясо з високим ступенем обробки, таке як бекон, підвищує рівень холестерину, оскільки містить багато насичених жирів. Американська кардіологічна асоціація рекомендує обмежити споживання насичених жирів до менш ніж 6% денної норми калорій. Це 13 грамів на добу при дієті з 2000 калорій.

Корисним замінником бекону може стати квасоля. Дослідження показують, що заміна червоного м’яса рослинними білками може допомогти знизити "поганий" холестерин ЛПНЩ і покращити інші кардіометаболічні фактори ризику.

Кокосова олія

Кокосова олія переважно складається з насичених жирів, які, як відомо, підвищують поганий холестерин. Огляд 2020 року, опублікований у журналі American Heart Association Circulation, показав, що споживання кокосової олії значно підвищує рівень холестерину ЛПНЩ порівняно з рослинними оліями, які містять менше насичених жирів.

Замініть кокосову олію оливковою олією першого віджиму.

T-Bone стейк (на кістці)

Не потрібно відмовлятись від стейків, просто вибирайте менш жирні шматки м'яса. Пісне червоне м’ясо багате поживними речовинами, які приносять користь здоров’ю.

Експерти радять вибирати яловичину, а саме частину, що називається "корейкою". При цьому вони зазначають, що червоне м’ясо не є тим білком, який треба їсти регулярно, якщо у вас високий рівень холестерину. Американська кардіологічна асоціація рекомендує обмежити споживання червоного м’яса не більше 90 грамів на тиждень.

Солодкі напої

Споживання надмірної кількості підсолоджених напоїв, таких як газована вода та фруктові напої, пов’язане з дисліпідемією, аномальним вмістом холестерину та тригліцеридів у крові. Дієтологи радять замінити солодкий напій несолодким холодним чаєм або водою.

Сосиски й ковбаси

Ковбаса - ще одне оброблене м’ясо з високим вмістом жиру, яке слід обмежити, якщо у вас високий рівень холестерину. Шматок копченої свинячої ковбаси завтовшки 5 мм містить 1,5 г насиченого жиру, або 11% добової норми згідно з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації. У ньому також багато натрію та загального жиру.

Якщо ви не готові відмовитись від сосисок та ковбас, то хоча б вибирайте продукцію з меншою кількістю жиру та натрію та більшою кількістю натуральних інгредієнтів.

Від сосисок краще відмовитись або хоча б вибирати менш жирні варіанти (фото: Freepik)

Заморожена піца

Одна порція замороженої сирної піци (199 г) містить 8,5 г насиченого жиру, що відповідає 65% денної норми. Додавання будь-якого типу жирного м’яса, наприклад ковбаси чи пепероні, означає ще більше насиченого жиру.

Тож краще замість замороженої піци з'їсти більше фруктів чи овочів, які забезпечать ваш організм клітковиною і при цьому не нашкодять холестерином.

Масло

Масло містить 7,3 г насиченого жиру на столову ложку. Краще цей продукт замінити на оливкову олію та авокадо. Огляд 2023 року, опублікований в Cureus, показав, що авокадо здатне знизити рівень "поганого" холестерину.

Гранула-батончики

Ці батончики рекламуються, як здорова їжа, але дуже часто вони є шкідливими. Деякі марки граноли містять пальмову олію та доданий цукор - два інгредієнти, які впливають на рівень холестерину.

Оглядове дослідження 2014 року, опубліковане в American Journal of Nutrition, показало, що високе споживання цукру було пов’язане з вищим рівнем "поганого" холестерину. Однак дослідження було невеликим, тож потрібні додаткові наукові роботи.

Одна хрустка плитка граноли з шоколадною стружкою містить майже 3 грами насиченого жиру. Подібні батончики краще замінити на свіжі фрукти, цілозернові крекери або несолоні горіхи.

Печиво з шоколадною крихтою

Шоколадне печиво, кекси та пончики та подібні хлібобулочні вироби містять нездорові жири та цукор. Не потрібно повністю відмовлятись від такої їжі, але треба, хоча б її споживати у помірних кількостях.