Ходите босиком и не делайте педикюр перед отпуском: врач назвала главные ошибки в уходе за ногами

По словам специалиста, ходить босиком по теплому песку – очень полезно. Такая ходьба помогает активизировать нервно-мышечные процессы в организме, помогает насыщению тканей кислородом, нормализует артериальное давление. Пионова считает, что хождение босиком дает прилив энергии и сил, а также ощущение счастья.

"Босиком обязательно ходить всем, в любое время, в любую погоду. Так как Бог нас создал босыми. Не стоит бояться ходить босиком, так как у наших ног есть и другие враги. В первую очередь – обувь. Мы всегда должны следить за подбором обуви, размером, шириной, посадкой и так далее. Обувь должна быть не только красивой, но и удобной, потому что деформация стопы может привести к деформации позвоночника", - отметила эксперт.

Она порекомендовала отдать предпочтение натуральным материалам, даже если это будет обычная ткань. А вот перед поездкой на море Пионова советует отказаться от педикюра, так как это может привести к негативным последствиям.

"Я не советую делать педикюр перед поездкой на море – да, ноготки накрасить можно, но вот стопу лучше не трогать. Становится молодой кожей на горячий песок опасно, так как можно сразу получить ожог, который приведет к трещинам", - объяснила врач.

Предостерегает специалист и от излишнего увлажнения в летний период.

"Когда на улице жара, кожа быстро теряет влагу и ее сразу хочется увлажнить различными способами. Но делать этого с ногами не стоит. Когда вы идете в открытой обуви, не нужно ничего увлажнять, особенно перед выходом. Если ноги будут скользить, вы почувствуете еще большее трение", - отметила специалист.

А вот после пляжа Пионова порекомендовала использовать увлажнение, но перед этим – обязательно нужно полностью смыть весь песок, так как в сочетании с влажной ногой он может привести к травмам.