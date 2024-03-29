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"Хочу, щоб це розумів кожен": Сирський звернувся до українців з сильною заявою

П'ятниця 29 березня 2024 12:15
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"Хочу, щоб це розумів кожен": Сирський звернувся до українців з сильною заявою Олександр Сирський сказав, що для нього сьогодні головне (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Тетяна Самарук

Головний пріоритет для командування Збройних Сил України сьогодні - збереження життів військовослужбовців. Також українці повинні забути про політичні чвари і об'єднатися у єдиній меті - знищенні російських окупантів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

Що сказав Сирський

За словами генерала, для нього як Головнокомандувача ЗСУ головне наразі - зберегти людей.

Бо, каже Сирський, "залізо" можна відновити, а людей, що загинули, уже не повернеш".

Ще один пріоритет - "єдність суспільства, відсутність політичного розбрату".

"Ми маємо пам’ятати про трагічні сторінки нашої історії. Я впевнений: Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу", - пояснив він.

Главком переконаний: якщо марнувати енергію та сили на порожні політичні суперечки одне з одним, - то "це шлях навіть не до поразки, а до загибелі".

"Хочу, щоб це розумів кожен українець: Росія відмовляє всім нам у праві на життя. Саме тому поразка і загибель є тотожними. Тепер знову настав час, щоб країна перетворилася на міцний, єдиний кулак. Головне завдання України - зберегти єдність, це - основний складник нашої перемоги", - резюмував він.

Нагадаємо, також Сирський у інтерв’ю пояснив, чому Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного.

Раніше ми писали, що у Збройних силах України переглянули потребу в мобілізації 500 тисяч громадян після аудиту певних частин.

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