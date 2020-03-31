Хочу дышать самостоятельно: 31-летняя мама двоих детей отчаянно просит о помощи

Мама двоих детей, 31-летняя Александра Антоненко уже восемь месяцев надеется на операцию, чтобы начать дышать самостоятельно. Проблема усугубляется тем, что женщина находится в Индии в ожидании трансплантации легкого, пока решается ряд вопросов о таких операциях для украинцев.

В ожидании трансплантации Саша живет в чужой стране и каждый день мечтает увидеть своих малышей, но каждый вечер пишет им прощальное сообщение "люблю вас, мама"... на всякий случай... вдруг это будут последние слова от нее.

"Ожидание трансплантации, терапия, лекарства, проживание - за свой счет. Послеоперационная тоже. По понятным причинам сбор просел и Саше просто не на что надеяться, даже если прооперируют прям сейчас. Денег на послеоперационное лечение нет, и чтоб его дождаться тоже. И нужен кто-то, у кого сейчас есть время и по жизни есть упорство взять и написать двадцать или двести писем в разные фонды и СМИ и богатым людям, Пока пациентские организации долбят МОЗ и МИД (или нет), добиваясь пересадок для украинцев", - пишут в сети люди, которые любят и поддерживают ее.

Александра пишет, что не может вернутся домой, потому что ее легкие настолько изношены, что перелет они не выдержат.

"До этого моя страна обещала около двух лет дать возможность мне жить. И, судя по всему, лучшее что я могу сделать для моей страны - только умереть и не обременять чиновников. Я не могу вернуться домой - мои легкие настолько изношенные, что перелет назад я уже не перенесу. Вечная пленница Индии. Индии, которой я не знаю и не вижу, отель и госпиталь - вся моя Индия. Вечный заложник министерских игрищ, и откатов..." - пишет Саша в надежде, что когда-нибудь она сможет дышать самостоятельно.

Помочь Саше можно на карту ПриватБанка 5363 5423 0870 5491 (Антоненко А. Н.)

Нужна помощь маме двоих детей (facebook.com/Александра Антоненко)

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