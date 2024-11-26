"Хочеться знову торкнутися рідної землі": історія Аліє з Мелітополя у музеї "Голоси мирних"

Знайомимо із деякими героями спецпроєкту "1000 днів. Тисячі історій" музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова. Більше історій за посиланням.

Залишити місто Аліє з родиною не встигла, адже Мелітополь захопили вже 25 лютого.

"Ми знайшли сховище в інституті садівництва. Там перебувало десь 50 людей. Спали на піддонах. Було дуже холодно. Хлопці спорудили буржуйку", - розповідає Аліє.

Крим - історична батьківщина Аліє, на пів острові у неї багато родичів. Вони запрошували її до себе, але їхати з однієї окупації в іншу вона не захотіла. Згадує, що тільки коли дісталася Запоріжжя, змогла знову дихати на повні груди.

"Мої рідні один раз втратили батьківщину, у 1944 році. Коли дозволили повернутися, дідусь повів мене місцями свого дитинства. Я побачила те, що зробила радянська влада з нашими мечетями, будинками, надгробками… Пробачити це ми не зможемо", - говорить Аліє.

Зараз вона живе у Полтаві. І зізнається, що дуже хоче знову повернутися додому - доторкнутися до рідної землі, з'їздити на могилу батька та обійняти матір. Історія Аліє - тут.

Музей "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова містить вже понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України. Розкажіть свою історію на порталі музею або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.