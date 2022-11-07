Хочете розбагатіти? Тоді терміново позбудьтеся цих звичок

Бідні завжди шукають винних

Бідна людина ніколи не бере відповідальність на себе. Вона радше звинуватить у своїх проблемах колегу, начальника чи систему, ніж визнає провину. Такій людині усі "заважають стати успішним".

Недоречно економлять

Економити потрібно із розумом. Часто бідні купують дешеві речі, які зношуються за сезон. Тому людина змушена знову купує новий одяг чи взуття, тим самим збільшуючи свої витрати. Доречніше один раз купити якісну, але дорожчу річ, вона служитиме довше.

Бідні не ризикують

Незаможні люди керуються принципом "краще стабільний, нехай і невеликий дохід, ніж ризик залишитись без заробітків". У результаті вони живуть від зарплати до зарплати, навіть не даючи собі шансу спробувати заробити більше.

Очікують успіху

Очікування чого-небудь рідко є виправданим. Якщо завжди відкладати на потім, то життя проходитиме повз. Варто брати відповідальність на себе й наближувати омріяну реальність діями.

Навчаються безплатно

Психологи стверджують, що люди не цінують речі чи послуги, які їм дістались безплатно. Відповідно, користь від них мінімальна. Людина не викладатиметься на всі 100% на тренінгу чи семінарі, якщо вона розуміє, що не зазнає фінансових збитків. Будь-які капіталовкладення у саморозвиток мають передбачати фінансові витрати. Це стимулюватиме людину згодом застосувати нові знання, щоб заробити і покрити витрачені на навчання гроші.

Не мають фінансової стратегії

Бідна людина не навчена інвестувати, щоб створювати ще більший капітал. Багатими стають не ті, хто багато заробляє, а ті, хто навчився грамотно управляти доходами.

Бідні люди не вміють грамотно користуватись доходами (Фото: freepik.com)

Шукають вигоду

Людина з мисленням бідняка любить жити за рахунок інших. Музику, тренінги чи фільми вона завантажує із безкоштовних, часто піратських серверів. Іноді формально це прирівнюється до крадіжки чужої інтелектуальної власності. Такий обман прирікають людину вічно жити в злиднях.

Переживають за думку інших

Успішна людина розуміє свою цінність, тому не залежить від думки оточуючих. Бідняк - навпаки витрачає багато енергії і часу витрачає на те, щоб справити гарне враження на ближніх. Часто себе порівнює зі щасливими й успішними. Це дає додаткові причини для ниття і скарг.

Не працюють на перспективу

Бідні прагнуть отримати вигоду вже й зараз, докладаючи мінімум зусиль. Вони не звикли вчитися новому, не працюють на перспективу. Тому часто віддають перевагу посаді, яка не передбачає кар'єрного зростання.