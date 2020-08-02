Хобі таке: чоловіки під Дніпром стріляли у воду поруч з дітьми (відео)

Чоловіки під Дніпром стріляли у воду поруч з дітьми (колаж: РБК-Україна)

У Дніпропетровській області чоловіки відкрили вогонь по диким качкам, які плавали неподалік від дітей

Двоє чоловіків у Дніпропетровській області стріляли по диких качках, які плавали неподалік від дітей. Відео інциденту опублікувала одна з відпочиваючих у водойми. Як вона розповіла в підписі до публікації, все записати не вдалося, бо жінка намагалася якнайшвидше забрати свою дитину.

Очевидиця події Наталія Кисільова опублікувала знімки й відео на своїй сторінці у Facebook.

"Ці особи на катері припливли до пляжу, де купаються люди, діти, і почали обстріл по воді качок, що плавають. Ви закони фізики знаєте? Куди відрикошетить цей патрон. У дітей поряд плаваючих, у відпочиваючих? Навколо безліч людей. Це жесть... Хто несе за це відповідальність? Правила для кого? Вам їсти нічого? Ідіть в тир і обстріляйте там хоч одне одного. Напишіть свою адресу, зробимо вам доставку їжі", — написала вона.

Також Наталія додала, що відпочиваючі звернулися до правоохоронців, вони приїхали на місце події.

Нагадаємо, що раніше у Херсонській області чоловік влаштував стрілянину в будинку, є поранений.

Крім того, у Миколаєві біля бізнес-центру по пр. Центральному сталася стрілянина, в ході якої отримав вогнепальне поранення місцевий бізнесмен.