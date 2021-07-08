Под Хмельницким нашли поселение, которое старше библейского Потопа (фото)

В одной из трех траншей участники археологической экспедиции нашли на глубине 1,5 м каменную кладку.

По словам специалиста по трипольской культуре Евгения Левинзона, эти красные кирпичи представляют собой перекрытие между 1 и 2 этажами характерного для трипольского поселения жилья.

Кирпичная кладка здания трипольского поселения под Хмельницким (фото: suspilne.media)

Ученый объяснил, что трипольцы строили наземные глинобитные двухэтажные дома с деревянными каркасами. Он также добавил, что эти переселенцы с Ближнего Востока обычно выращивали ячмень, горох, пшеницу, держали крупный рогатый скот, охотились и рыбачили. На одном месте дольше, чем на 50-80 лет, они не задерживались. Уход, как правило, сопровождался сожжением поселения.

Эксперты называют среди причин такой миграции и истощение почв, и определенные ритуальные особенности, и для предотвращения вспышек эпидемий.

Обломки керамики из поселения трипольской культуры под Хмельницким (фото: suspilne.media)

Ученый говорит, что раскопки около Голоскова - особенные, так как здесь проходила определенная контактная зона между локальными группами трипольского населения: между шепенецкой и мерешовской группами.

Как отметил научный сотрудник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Петр Болтанюк, найденный материал будет проходить камеральную обработку. Среди находок: кости, керамика, много серпов.

Остатки обнаруженной тут трипольской керамики предварительно датируют в пределах последней трети V - начале IV тысячелетия до новой эры.

Видео: под Хмельницким археологи обнаружили следы трипольского поселения старше 6 тысяч лет

Стоит обратить внимание, что такое поселение в Украине старше не только египетских пирамид (самой древней считается пирамида Джосера 2667-2648 годов до н.), но и библейского Всемирного потопа в самой древней версии текстов о религиозном наводнении, которое стало причиной гибели почти всего человечества.

Так, согласно еврейскому тексту Библии он датируется 3853 годом до н. э. А согласно Септуагинте, Потоп еще "моложе", и датируется 3247 годом до н. э.