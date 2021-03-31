Под Хмельницким девочка упала в 17-метровый колодец, и мать бросилась за ней

Так, 30 марта в 16:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Гончарная в пгт Летичев, в колодец упала 5-ти летний ребенок и его мать. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и с помощью веревки достали сначала девочку, а затем и маму.

В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, а мать совсем не пострадала. Девочку забрали медики для дальнейшего обследования.

Женщина, которая бросилась в колодец спасать дочку (facebook.com/DSNSKHM)

По словам женщины, ее ребенок случайно попал в аварийный колодец. Когда она это увидела, немедленно бросилась за дочкой. Этот колодец без воды, а его глубина - около 17 метров (как 5-6-ти этажный дом).

Спасатели призвали следить внимательнее за детьми, ведь порой несколько секунд отделяют от трагедии.

Фото: Тот самый аварийный колодец (facebook.com/DSNSKHM)