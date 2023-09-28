На Хмельниччині любителі російського шансону побили чоловіка через зауваження. Він у реанімації (відео)

У Хмельницькій області двоє молодиків побили чоловіка після того, як він зробив їм зауваження за прослухування російської музики в громадському місці. Від отриманих травм він потрапив у реанімацію, а кривдники досі ходять на свободі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook -допис дружини постраждалого Наталі Алєксєєвої розповідає детальніше про цей інцидент.

Що відомо про справу

Наталя розповідає, що все сталося біля магазину "Оазис" у місті Дунаївці. Там двоє молодих людей у нетверезому стані слухали російський шансон на повну гучність. Коли чоловік Наталі зробив їм зауваження, вони побили його.

"Нанесли важкі травми, після яких він перебував в реанімаційному відділенні, попереду ще дорогі операції та важка реабілітація. А ці "пошановувачі російського" і надалі гуляють вулицями нашого міста", - пише жінка.

Допис Наталі Алєксєєвої (фото: facebook.com/Наталя Алєксєєва)

Вона додає, що правоохоронці не можуть їх затримати, поки чоловік не одужає.

Зазначимо, що син Наталі зараз служить у ЗСУ та від початку повномасштабної війни перебуває на Донецькому напрямку.

Я хочу запитати де справедливість, порядність, чесність. Молоді хлопці гинуть за що? Як ви думаєте, який в мене стан? Син через пару днів їде на передову знову, чоловік в лікарні", - ділиться емоціями Наталя.

У мережі також з'явилося відео побиття чоловіка. На ньому видно, як один хлопець розпочав бійку. До нього підійшов інший, щоб відтягти, коли чоловік уже лежав на землі. За кілька хвилин вони переклали його на інше місце, сіли в машину та поїхали.

Відомо, що за цією справою поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 122 ККУ (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).