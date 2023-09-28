В Хмельницкой области любители российского шансона избили мужчину из-за замечания. Он в реанимации (видео)

В Хмельницкой области двое молодых людей избили мужчину после того, как он сделал им замечание за прослушивание российской музыки в общественном месте. От полученных травм он попал в реанимацию, а обидчики до сих пор ходят на свободе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -пост жены пострадавшего Натальи Алексеевой рассказывает подробнее об этом инциденте.

Что известно о деле

Наталья рассказывает, что все произошло возле магазина "Оазис" в городе Дунаевцы. Там двое молодых людей в нетрезвом состоянии слушали российский шансон на полную громкость. Когда муж Натали сделал им замечание, они избили его.

"Нанесли тяжелые травмы, после которых он находился в реанимационном отделении, впереди еще дорогие операции и тяжелая реабилитация. А эти "почитатели российского" и дальше гуляют по улицам нашего города", - пишет женщина.

Пост Наталье Алексеевой (фото: facebook.com/Наталья Алексеева)

Она добавляет, что правоохранители не могут их задержать, пока мужч не поправится.

Отметим, что сын Натальи сейчас служит в ВСУ и с начала полномасштабной войны находится в Донецком направлении.

"Я хочу спросить, где справедливость, порядочность, честность. Молодые парни гибнут за что? Как вы думаете, какое у меня состояние? Сын через пару дней едет на передовую снова, мужчина в больнице", - делится эмоциями Наталья.

В сети также появилось видео избиения мужчины. На нем видно, как один парень начал драку. К нему подошел другой, чтобы оттащить, когда мужчина уже лежал на земле. Через несколько минут они перенесли его на другое место, сели в машину и уехали.

Известно, что по этому делу полиция открыла уголовное производство по статье 122 УКУ (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение).