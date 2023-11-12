Хліб ніколи не буде черствіти, якщо ви будете його зберігати саме так

Не секрет, що хліб може швидко черствіти та навіть вкриватися пліснявою. Але існує лайфхак, завдяки якому ви зможете зберігати вироби з борошна дуже довго. Для цього вам не знадобиться купувати спеціальний посуд чи витрачати гроші на хлібниці.

Хліб не черствітиме тижнями

Експерт з харчових звичок Софі Труман розповіла, що хліб є одним із продуктів, який можна побачити на столі майже у кожній оселі. Але часто стається так, що батон або паляниця швидко псуються. І тоді люди викидають черствий хліб на смітник.

Аби не витрачати гроші на вітер, вам слід почати зберігати хліб правильно. Тоді ви зможете з'їдати увесь хліб, адже він не буде черствіти або покриватися пліснявою. Для цього кладіть батон або паляницю у тканинний мішечок. Експерт називає такий метод найкращим способом зберігання хліба.

Куди покласти хліб, аби він не черствів (фото: freepik.com)

Що додати у мішечок, аби хліб не черствів якомога довше

Якщо у вас вдома сухе повітря, то в мішечку вироби з борошна усе одно можуть черствіти. Тому експерт радить покласти туди ще й шматочок картоплі. Вона не дасть хлібу швидко перетворитися на сухарі.

"Пам'ятайте, що якщо хліб свіжий, не варто зберігати його в герметичному пакеті, оскільки він не зможе дихати. Зберігати його в кошику для хліба або тканинному мішку, як уже згадувалося, щоб він охолонув при кімнатній температурі, завжди найкращим варіант", - додала спеціаліст.

Де має зберігатися хліб (фото: freepik.com)

Якщо ж хліба дуже багато, частину можна заморозити. Наріжте батон або інший виріб з борошна та перекладіть його у герметичний пакет або посуд. Перед вживанням хліб потрібно просто розморозити у духовці чи мікрохвильовці.